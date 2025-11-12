Unikatowe, ozdobione złotem i srebrem włócznie sprzed tysiąca lat wydobyli archeolodzy z dna jeziora Lednica w Wielkopolsce. To kolejne niezwykłe znalezisko z legendarnego miejsca, które od lat fascynuje badaczy historii pierwszych Piastów. Czy broń wpadła do wody podczas dramatycznych walk, a może została tam wrzucona w rytualnym geście? Odpowiedź na to pytanie być może kryje się w misternych ornamentach i tajemniczych śladach na odnalezionych włóczniach.

  • W jeziorze Lednica archeolodzy wydobyli 4 wczesnośredniowieczne włócznie, w tym jedną bogato zdobioną złotem i srebrem - prawdziwy symbol władzy Piastów!
  • Jedna włócznia ma zachowane drzewce z jesionu i pierścień z poroża - to rzadkość w Europie!
  • Znaleziska pochodzą z przełomu X i XI wieku i mogą być związane z dramatycznymi wydarzeniami lub rytuałami ofiarnymi.
  • Bądź na bieżąco! Wejdź na stronę główną RMF24.pl

Zobacz również:

Genetyczna zagadka dynastii Piastów. Pojawili się niespodziewani krewni

Jezioro Lednica to miejsce, które od dziesięcioleci przyciąga archeologów niczym magnes. To tutaj, w sercu Wielkopolski, badacze z Centrum Archeologii Podwodnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pod kierunkiem prof. Andrzeja Pydyna, dokonali jednego z najbardziej spektakularnych odkryć ostatnich lat. Wspólnie z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, wydobyli z głębin cztery wczesnośredniowieczne włócznie, z których jedna - bogato zdobiona złotem i srebrem - mogła być symbolem władzy, insygnium wojownika wysokiego rodu, a nawet przedmiotem rytualnym.

Wszystkie cztery włócznie są z zachowanymi grotami.

To nie jest pierwsza taka niespodzianka, jaką jezioro przygotowało dla naukowców. Z jego dna wydobyto już ponad 280 egzemplarzy broni z czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego, w tym 145 toporów, 64 groty włóczni i 8 mieczy. Jednak tegoroczne znaleziska, choć nieliczne, są wyjątkowe pod każdym względem.

Cztery groty - cztery opowieści sprzed wieków

Każda z odnalezionych włóczni to osobna historia, zamknięta w metalu i drewnie, opowiadająca o dawnych wojownikach, możnych i tajemniczych rytuałach.

  • Włócznia z zachowanym drzewcem - rzadkość na skalę Europy: Najmniejszy z grotów, o romboidalnym kształcie, zachował się wraz z fragmentem jesionowego drzewca o długości około 2,1 metra. To prawdziwy unikat - tylko dwie włócznie z jeziora Lednica posiadają tak dobrze zachowany trzon. Broń była zakończona pierścieniem z poroża, co czyni ją jeszcze bardziej wyjątkową. Potwierdza to, że w użyciu były zarówno krótsze, jak i dłuższe egzemplarze - te ostatnie mierzyły ponad trzy metry.
  • Włócznia o kształcie liścia wierzby - świadectwo lokalnych tradycji: Drugi grot, smukły i delikatny, przywodzi na myśl liść wierzby. Ten kształt był popularny w całej Europie wczesnego średniowiecza, ale liczne analogie z terenu Lednicy mogą świadczyć o silnych tradycjach rzemieślniczych regionu.
  • Włócznia o trójkątnym liściu - mistrzostwo kowalskie sprzed wieków: Trzeci grot, najdłuższy z odnalezionych, wykonano w technice dziwerowania - zaawansowanej metodzie łączenia różnych rodzajów stali, by uzyskać optymalne właściwości bojowe. Tak wykute groty były szczytem technologicznych możliwości ówczesnej Europy.
  • "Książęca" włócznia - insygnium władzy czy ofiara dla bogów?: Największe emocje wzbudził jednak ostatni egzemplarz - bogato zdobiona włócznia ze skrzydełkami, której stalowy grot umieszczono na misternie dekorowanej tulei. Znaczna część tej broni pokryta jest złotem, srebrem, brązem i innymi metalami. Jej powierzchnię zdobią spiralne i triskelionowe ornamenty, a chemiczne analizy wykazały obecność aż sześciu metali: złota, srebra, miedzi, cyny, cynku i ołowiu.

To nie była zwykła broń. Zdaniem archeologów mogła pełnić funkcję symbolu władzy, insygnium możnowładcy lub przedmiotu rytualnego.

Złoto, srebro i tajemniczy ornament - ślady elitarnych wojowników

Zdobienia lednickiej włóczni wyróżniają ją na tle podobnych zabytków z całej Europy. Na tulei i skrzydełkach grotu widoczne są motywy plecionki, ostro zakończone jak pazury czy dzioby, wzbogacone o punktowy ornament - rzędy drobnych kropek wypełniających plecionkowe wzory. Tak bogato dekorowane groty znane są z Europy Północnej i Wschodniej, ale równie bogatego egzemplarza dotąd nie znaleziono.

Nie ulega wątpliwości, że włócznia ta związana była z elitarną kulturą wojowników przełomu X i XI wieku. Być może zdobienia pełniły funkcję identyfikacyjną, pozwalając wyróżnić właściciela podczas uroczystości czy bitew, a także demonstrowały prestiż i wysoki status społeczny.

Wojna czy rytuał? Dlaczego broń trafiła do jeziora?

Naukowcy rozważają dwie główne hipotezy, próbując odpowiedzieć na pytanie, jak tak wiele broni znalazło się na dnie jeziora Lednica.

Pierwsza - militarna - wiąże znaleziska z dramatycznymi wydarzeniami lat 30. XI wieku, kiedy po śmierci Mieszka II Polska pogrążyła się w kryzysie. Czeski książę Brzetysław najechał wtedy kraj, rabując Gniezno i zapewne także gród na Ostrowie Lednickim. Broń mogła wpaść do wody podczas walk na mostach i łodziach

Druga hipoteza - rytualna - zakłada, że broń złożono w wodzie celowo, jako ofiarę dla bóstw lub duchów. "Takie praktyki znane są z wcześniejszych okresów z wielu miejsc w Europie. Woda była postrzegana jako brama do świata zmarłych, a wrzucenie do niej cennego przedmiotu stanowiło gest o głębokim znaczeniu symbolicznym" - podkreśla Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Najnowocześniejsze badania odsłaniają sekrety przeszłości

Aby ustalić jak najwięcej o znaleziskach, naukowcy z UMK sięgnęli po najnowsze metody badawcze: makrofluorescencję rentgenowską, badania dendrologiczne (określono, że drzewce wykonano z jesionu) oraz datowanie radiowęglowe, które potwierdziło, że artefakty pochodzą z początków XI wieku.

Planowane są kolejne analizy - w tym izotopowe wybranych metali - które mogą pomóc ustalić, gdzie powstała "książęca" włócznia: w lokalnym warsztacie, czy może została sprowadzona z odległych, być może skandynawskich lub ruskich ośrodków.

Lednica - brama do początków Polski

Odkrycia z jeziora Lednica to nie tylko sensacja archeologiczna, ale i klucz do zrozumienia kultury materialnej, roli lednickiego centrum osadniczego oraz początków państwa pierwszych Piastów.

Odnalezione zabytki, a szczególnie bogato zdobiony grot, będą po konserwacji prezentowane na wystawach, by każdy mógł podziwiać kunszt dawnych rzemieślników i poczuć atmosferę czasów, gdy na Ostrowie Lednickim rozgrywały się wydarzenia, które zdecydowały o losach Polski.