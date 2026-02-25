​Mieszkańcy jednego z domów w Gliwicach dokonali niezwykłego odkrycia podczas remontu poddasza. W trakcie wymiany desek podłogowych natrafili na ukrytą broń palną z czasów I wojny światowej. O znalezisku natychmiast poinformowali policję.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Karabin Mauser z 1918 roku znaleziony na strychu

Odnaleziony egzemplarz to Mauser wz. 98 kal. 7,92 mm produkcji niemieckiej. Na broni widnieje oznaczenie "ERFURT 1918", co wskazuje na jej wytworzenie pod koniec I wojny światowej w zakładach w Erfurcie. Karabin posiada złamaną kolbę, jednak mimo uszkodzeń stanowi cenny zabytek.

Model Mauser 98 to jedna z najbardziej rozpoznawalnych konstrukcji broni powtarzalnej przełomu XIX i XX wieku. Był szeroko wykorzystywany przez armię niemiecką podczas I wojny światowej, a jego różne wersje służyły również w kolejnych konfliktach zbrojnych.

Mauser z 1918 roku znaleziony na poddaszu, fot. policja Gliwice

Decyzja prokuratury: broń trafi do muzeum

Zgodnie z decyzją Prokuratury Rejonowej Gliwice-Wschód zabezpieczony karabin zostanie przekazany do Muzeum Ziemi Śląskiej. Tam przejdzie specjalistyczne prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne. Po odrestaurowaniu stanie się częścią ekspozycji, dzięki czemu kolejne pokolenia będą mogły zobaczyć autentyczny eksponat z czasów Wielkiej Wojny.

To nie pierwszy taki przypadek w regionie. Dwa lata temu do knurowskiej placówki trafiły elementy karabinu Krag-Jorgensen model 1889 kal. 8 mm produkcji duńskiej. Broń została poddana gruntownej rekonstrukcji - muzeum prezentowało zarówno jej stan przed konserwacją, jak i efekt końcowy prac.

fot. policja śląska

Historyczne znaleziska na Śląsku

Odnalezienie broni z okresu I wojny światowej na terenie Górnego Śląska nie jest całkowitym zaskoczeniem. Region ten ma bogatą i skomplikowaną historię, a pamiątki po dawnych konfliktach wciąż bywają odkrywane podczas remontów czy prac ziemnych.

Eksperci podkreślają, że nawet uszkodzona broń może mieć ogromną wartość historyczną. Odpowiednio zabezpieczona i zakonserwowana staje się świadectwem minionych epok oraz cennym materiałem edukacyjnym.

Służby apelują, by w przypadku natrafienia na broń, amunicję lub inne potencjalnie niebezpieczne przedmioty nie podejmować prób ich przenoszenia czy rozbrajania. Należy niezwłocznie powiadomić policję, która zabezpieczy znalezisko i oceni stopień zagrożenia.