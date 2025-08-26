Główny Urząd Statystyczny ogłosił najnowsze dane o stopie bezrobocia w Polsce. W lipcu 2025 r. wyniosła ona 5,4 proc., wobec 5,2 proc. miesiąc wcześniej.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 5,4 proc. 

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w lipcu 830,8 tys. wobec 797,0 tys. miesiąc wcześniej.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 108,4 tys. wobec 85,3 tys. poprzednio. 

Stopa bezrobocia według BAEL

Stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w II kw. 2025 r. wyniosła w Polsce 2,8 proc. wobec 3,4 proc. kwartał wcześniej i 2,7 proc. w analogicznym okresie ubiegłego roku - podał GUS.

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w II kw. 2025 r. 58,3 proc. wobec 58,2 proc. w poprzednim kwartale, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 56,7 proc., wobec 56,2 proc. poprzednio.  

Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw

Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w lipcu wzrosła o 1,8 proc. rdr, po wzroście o 0,4 proc. miesiąc wcześniej, a mdm wzrosła o 3,0 proc. po wzroście o 1,1 proc. poprzednio - poinformował GUS.

Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw hurtowych w lipcu wzrosła o 2,4 proc. rdr po wzroście o 2,0 proc. rdr miesiąc wcześniej, a mdm wzrosła o 3,1 proc. wobec wzrostu o 0,8 proc. poprzednio. 