Główny Urząd Statystyczny ogłosił najnowsze dane o stopie bezrobocia w Polsce. W lipcu 2025 r. wyniosła ona 5,4 proc., wobec 5,2 proc. miesiąc wcześniej.

GUS podał dane o bezrobociu / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 5,4 proc.

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w lipcu 830,8 tys. wobec 797,0 tys. miesiąc wcześniej.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 108,4 tys. wobec 85,3 tys. poprzednio.

Bezrobocie w Polsce / Michał Czernek / PAP

Stopa bezrobocia według BAEL

Stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w II kw. 2025 r. wyniosła w Polsce 2,8 proc. wobec 3,4 proc. kwartał wcześniej i 2,7 proc. w analogicznym okresie ubiegłego roku - podał GUS.

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w II kw. 2025 r. 58,3 proc. wobec 58,2 proc. w poprzednim kwartale, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 56,7 proc., wobec 56,2 proc. poprzednio.

Bezrobocie w województwach / Michał Czernek / PAP

Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw

Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w lipcu wzrosła o 1,8 proc. rdr, po wzroście o 0,4 proc. miesiąc wcześniej, a mdm wzrosła o 3,0 proc. po wzroście o 1,1 proc. poprzednio - poinformował GUS.

Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw hurtowych w lipcu wzrosła o 2,4 proc. rdr po wzroście o 2,0 proc. rdr miesiąc wcześniej, a mdm wzrosła o 3,1 proc. wobec wzrostu o 0,8 proc. poprzednio.