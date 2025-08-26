Raper Lil Nas X nie przyznał się do winy w związku z incydentem, do jakiego doszło w ubiegłym tygodniu. Muzyk usłyszał cztery zarzuty, bo miał paradować w samej bieliźnie w Los Angeles i napaść na policjanta.

Billy Ray Cyrus i Lil Nas X / Shutterstock

Lil Nas X nie przyznał się do winy po incydencie w Los Angeles.

Usłyszał cztery zarzuty, odpowie m.in. za napaść na policjanta.

Do niepokojącego incydentu doszło na Ventura Boulevard.

Raper trafił do szpitala z podejrzeniem przedawkowania.

W sieci pojawiły się nagrania z udziałem artysty. Jeśli chcesz dowiedzieć się, co pokazują nagrania z incydentu, przeczytaj cały artykuł.

Lil Nas X, znany z przebojów takich jak "Old Town Road", usłyszał trzy zarzuty dotyczące napaści na funkcjonariusza policji oraz jeden zarzut stawiania oporu podczas wykonywania przez mundurowych obowiązków służbowych. Zgodnie z dokumentami sądowymi, do których dotarł "The Independent", raperowi grozi wieloletnia kara pozbawienia wolności, jeśli zostanie uznany za winnego.

Niepokojąca sytuacja na ulicach Los Angeles

Do niepokojącej sytuacji doszło w czwartek nad ranem na Ventura Boulevard w dzielnicy Studio City w Los Angeles. Policja otrzymała zgłoszenie o nagim mężczyźnie spacerującym po ulicy. Jak relacjonują funkcjonariusze, Lil Nas X, którego prawdziwe nazwisko to Montero Lamar Hill, miał "rzucić się" na policjantów podczas interwencji.

26-letni artysta został najpierw przewieziony do szpitala z powodu podejrzenia przedawkowania narkotyków, a następnie zatrzymany.

Rzecznik policji w Los Angeles, Charles Miller, poinformował, że "funkcjonariusze najpierw zabrali go do szpitala, podejrzewając, że przedawkował narkotyki".



Lil Nas X stanął przed sądem w poniedziałek. Sędzia ustalił kaucję na 75 tysięcy dolarów. Dodatkowo raper został zobowiązany do uczestnictwa w spotkaniach Anonimowych Narkomanów.

"Hej, nie spóźnij się na imprezę dziś wieczorem"

W sieci pojawiły się nagrania z udziałem rapera. Na jednym z nich Lil Nas X, ubrany jedynie w białą bieliznę i kowbojskie buty, śpiewa i spaceruje po ruchliwej alei tuż przed zatrzymaniem. Hej, nie spóźnij się na imprezę dziś wieczorem? - słychać, jak mówi do osoby nagrywającej go. Inne nagranie pokazuje rapera zachowującego się nietypowo przed jednym z hoteli w Hollywood.

Raper i piosenkarz z Atlanty jest najbardziej znany z ogromnego hitu z 2019 roku, "Old Town Road", który łączył country i hip-hop. Utwór spędził rekordowe 19 tygodni na pierwszym miejscu listy Billboard Hot 100. Jego pierwszy pełny album studyjny, "Montero" z 2021 roku, osiągnął 2. miejsce na liście albumów Billboard i był nominowany do nagrody Grammy w kategorii album roku.