Byli koledzy z zespołu The Police - Andy Summers i Stewart Copeland - pozwali Stinga. Muzycy domagają się wielomilionowych odszkodowań za utracone tantiemy, zwłaszcza z tytułu ikonicznego utworu "Every Breath You Take".

Sing został pozwany przez byłych kolegów z zespołu / Shutterstock

Nieudane negocjacje i walka o tantiemy

Gordon Matthew Sumner, znany na całym świecie jako Sting, został pozwany przez niegdysiejszych kolegów z zespołu The Police. Brytyjskie media donoszą, że do sądu w Londynie wpłynął pozew autorstwa gitarzysty formacji Andy’ego Summersa oraz perkusisty Stewarta Copelanda. Muzycy domagają się wielomilionowych kwot z tytułu rzekomo utraconych tantiem za działalność słynnej grupy.

Z pozyskanych przez "The Sun" dokumentów wynika, że roszczenie jest pokłosiem nieudanych negocjacji, które zwaśnione strony prowadziły od dłuższego czasu. "Prawnicy wielokrotnie próbowali dojść do ugody pozasądowej, ale utknęli w martwym punkcie. Andy i Stewart uznali, że to jedyne wyjście. Twierdzą, że należą im się miliony dolarów z tytułu nieotrzymanych tantiem" - ujawnia źródło pisma. W pozwie prócz Stinga wymieniono także należące do niego wydawnictwo Magnetic Publishing Limited.



550 tys. funtów rocznie za "Every Breath You Take"

Spór dotyczy zwłaszcza kultowego przeboju The Police, "Every Breath You Take", który znalazł się na płycie "Synchronicity" z 1983 roku i jest uznawany za jeden z największych hitów tamtej dekady. Jak informuje "Daily Mail", 73-letni gwiazdor estrady otrzymuje rocznie w ramach honorarium autorskiego 550 tys. funtów. Summers i Copeland, którzy nie zostali uwzględnieni jako autorzy tekstu, twierdzą, że należą im się odszkodowania.

Formacja The Police została założona w Londynie w 1977 roku. Dzięki wspomnianemu albumowi "Synchronicity" oraz płycie "Reggatta de Blanc" zespół błyskawicznie podbił serca słuchaczy, zdobywając globalną sławę. W 1984 roku grupa zakończyła działalność, a Sting skupił się na karierze solowej.

W 2007 roku trio niespodziewanie połączyło siły w ramach tournée Reunion Tour, które stało się jedną z najbardziej dochodowych tras koncertowych w historii. Dzięki ponad 150 występom muzycy zarobili niemal 300 mln funtów.



