​Blisko 1000 skontrolowanych pojazdów i ponad 300 wystawionych mandatów przyniosły masowe kontrole pojazdów, jakie w ostatnich dniach przeprowadzili funkcjonariusze stołecznej policji. Większość skontrolowanych i ukaranych w ramach akcji "Bezpieczne przewozy" kierowców stanowili obcokrajowcy.

Prawie 1000 kontroli pojazdów przeprowadzili w ostatnich dniach warszawscy policjanci / Komenda Stołeczna Policji w Warszawie / Policja

Akcja masowej kontroli pojazdów, jakie poruszają się po warszawskich drogach, rozpoczęła się 21 października i trwała do 27 października. W sumie policjanci przeprowadzili 989 kontroli pojazdów.

Akcja "Bezpieczne przewozy" w stolicy

Wnioski z przeprowadzonej kontroli są zatrważające. Aż 24 osoby nie posiadały uprawnień do kierowania. Co więcej, cztery z nich były objęte sądowym zakazem kierowania. Policja nałożyła w sumie 310 mandatów na łączną kwotę ponad 48 tysięcy złotych.

Doprecyzowano także, że wśród kierujących znalazło się czterech mężczyzn, którzy byli poszukiwani na terenie strefy Schengen (po jednym z Pakistanu i Zimbabwe oraz dwóch z Uzbekistanu).

Zatrzymane prawa jazdy i dowody rejestracyjne

Na mandatach się jednak nie skończyło. Mundurowi zatrzymali 14 praw jazdy i 71 dowodów rejestracyjnych. Zdecydowaną większość sprawdzonych kierowców, bo 600, stanowili obcokrajowcy. Na nich - jak podkreśla policja - nałożono 166 mandatów karnych.

W trakcie prowadzonych kontroli okazało się, że niektórzy obcokrajowcy przebywali nielegalnie na terenie Polski lub posługiwali się sfałszowanymi dokumentami.

Założeniem policyjnej akcji była troska o bezpieczeństwo podróżujących, korzystających z tej formy transportu. "Działania były prowadzone na terenie Warszawy. Szczególną uwagę policjanci skupili na dworcach kolejowych i autobusowych, gdzie podróżni rozpoczynają lub kończą swoją podróż po Warszawie" - przekazała policja.

Policja zapowiada kolejne kontrole

Do działań na stołecznych drogach zaangażowano funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego KSP, Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP oraz policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie i stołecznych komend rejonowych.

"To już kolejne takie działania przeprowadzone przez stołecznych policjantów. Ich efekty pokazują jasno, że są one wciąż bardzo potrzebne dlatego będą cyklicznie powtarzane" - podsumowała październikową akcję policja.