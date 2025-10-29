Jest dość ostrożny i wypływa wtedy, kiedy nie ma w pobliżu żadnych łodzi - powiedział wenecki taksówkarz, który przewozi turystów i wenecjan motorówką. Jak dodał, widać, że w wodach laguny, gdzie znalazł swoje miejsce do życia, Mimmo czuje się dobrze.

Także naukowcy potwierdzają na podstawie obserwacji, że zwierzę jest w dobrej formie.

Postanowili jednak zorganizować akcję, by przenieść delfina na otwarte morze i zagwarantować mu dobrostan.

Grupa wenecjan zaniepokojonych o jego bezpieczeństwo podpisała petycję o to, by przenosiny odbyły się jak najszybciej. Podkreślają, że grozi mu to, że zostanie uderzony przez łódź lub motorówkę i zginie.

Gianni Franzoi z weneckiej straży miejskiej podkreślił, że delfin nie powoduje utrudnień w żegludze, a wszyscy są proszeni o to, by zwolnili przepływając w rejonie placu świętego Marka, gdzie najczęściej można go zobaczyć.

Kierowane są też apele o to, by nie podpływać do ssaka i go nie karmić.