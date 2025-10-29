W weneckiej lagunie zadomowił się delfin, który nie chce jej opuścić ku zachwytowi turystów. Jednak naukowcy i niektórzy wenecjanie martwią się o bezpieczeństwo pływającego ssaka. Podkreślają, że może zostać uderzony przez łódź lub motorówkę i zginąć.
Telewizja RAI, która zrealizowała materiał o niespodziewanym gościu, podkreśla, że delfin, któremu nadano już imię Mimmo, nie opuszcza laguny w rejonie placu Świętego Marka, mimo stałego ruchu łodzi, statków i tramwajów wodnych.
Delfina i jego skoki podziwiają pasażerowie przepływających jednostek. Jest bohaterem licznych nagrań i zdjęć.