Warszawska policja wyjaśnia, jak doszło do krwawej bójki w Niedzielę Wielkanocną. W trakcie kłótni mężczyzna ugodził swojego kolegę nożem w udo. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, jest poszukiwany.

Do zdarzenia doszło w Niedzielę Wielkanocną w miejscu dawnych ogródków działkowych przy ulicy Piaskarzy w Warszawie.

W trakcie kłótni mężczyzna ugodził swojego kolegę nożem w udo.

Jak informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, ranny 41-latek został przewieziony do szpitala.

Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, jest poszukiwany.

