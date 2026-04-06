Warszawska policja wyjaśnia, jak doszło do krwawej bójki w Niedzielę Wielkanocną. W trakcie kłótni mężczyzna ugodził swojego kolegę nożem w udo. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, jest poszukiwany.
Do zdarzenia doszło w Niedzielę Wielkanocną w miejscu dawnych ogródków działkowych przy ulicy Piaskarzy w Warszawie.
W trakcie kłótni mężczyzna ugodził swojego kolegę nożem w udo.
Jak informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, ranny 41-latek został przewieziony do szpitala.
Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, jest poszukiwany.