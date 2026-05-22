W Krakowie trwają intensywne poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojtackiej, która zaginęła w czwartek po południu. Działania prowadzone są obecnie na terenie Lasu Wolskiego. W akcji uczestniczą policjanci, strażacy PSP i OSP, żołnierze, grupy poszukiwawcze oraz operatorzy dronów.

Policja wciąż poszukuje 12-letniej Elżbiety Wojtackiej, która zaginęła w czwartek po spotkaniu ze znajomymi.

Akcja prowadzona jest głównie na terenie Lasu Wolskiego w Krakowie.

W poszukiwania zaginionej nastolatki zaangażowanych jest około 200 osób. Służby prowadzą działania terenowe na obszarze około 250 hektarów. Wykorzystywane są specjalistyczne drony, quady oraz sześć psów tropiących.

12-letnia Elżbieta Wojtacka w czwartek była na spotkaniu ze znajomymi. Po jego zakończeniu nie wróciła do domu i do tej pory nie skontaktowała się z rodziną.

Pierwsze działania rozpoczęły się jeszcze w czwartek wieczorem w okolicach krakowskiego zoo. Początkowo poszukiwania prowadzili głównie policjanci, jednak w piątek po południu do akcji dołączyły kolejne służby, w tym strażacy i specjalistyczne grupy dronowe.

Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie kpt. Hubert Ciepły poinformował, że obecnie w działaniach uczestniczy blisko 100 strażaków PSP i OSP, także z jednostek wyposażonych w quady.

Do Krakowa kierowane są dodatkowe siły z całej Małopolski. W działania zaangażowano również żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Późnym popołudniem do poszukiwań dołączyli także funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji wraz z Mobilnym Centrum Wsparcia Poszukiwań.

Policja podkreśla, że są to poszukiwania kategorii I, prowadzone w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osoby zaginionej.

Elżbieta Wojtacka ma 161 cm wzrostu i blond włosy sięgające do łopatek. W dniu zaginięcia była ubrana w czarną bluzę z kapturem, dżinsy za kolano oraz czarno-białe buty. Prawdopodobnie miała przy sobie czarną torebkę z kolorowymi przypinkami.

W piątek w różnych częściach Krakowa pojawiły się plakaty informujące o zaginięciu dziewczynki. Rozwieszają je mieszkańcy chcący pomóc w odnalezieniu 12-latki.

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu Elżbiety Wojtackiej proszone są o kontakt z Komisariatem Policji IV w Krakowie pod numerem telefonu 47 835-29-13 lub z numerem alarmowym 112.

