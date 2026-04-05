Prezydent USA Donald Trump ogłosił w niedzielę, że wierzy, iż do poniedziałku zawrze porozumienie z Iranem. Termin, który wyznaczył dla tego kraju na otwarcie cieśniny Ormuz albo zawarcie porozumienia, upływa w nocy z poniedziałku na wtorek (o godz. 2 czasu polskiego). W niedzielę polityk zagroził oponentom "piekłem", jeśli ten ważny szlak morski nie zostanie otwarty. Amerykański przywódca przekazał także, że wcześniej w tym roku USA wysłały protestującym w Iranie broń za pośrednictwem Kurdów.

Porozumienie pokojowe już wkrótce?

Donald Trump przekazał w rozmowie z telewizją Fox News, że wierzy, iż zdoła osiągnąć porozumienie z Iranem do poniedziałku.

Jeśli nie zawrą szybko porozumienia, rozważam wysadzenie wszystkiego w powietrze i przejęcie ropy - oznajmił prezydent USA.

Powiadomił również, że Irańczycy, biorący udział w negocjacjach, są objęci amnestią.

Wcześniej w niedzielę Trump po raz kolejny domagał się otwarcia przez Iran strategicznej cieśniny Ormuz i zagroził Irańczykom, że "znajdą się w piekle".

"Wtorek będzie Dniem Elektrowni i Dniem Mostów w jednym w Iranie. Czegoś takiego jeszcze nie było. Otwórzcie tę p... cieśninę, wy szaleni dranie, albo będziecie żyli w piekle" - napisał na platformie Truth Social. Wcześniej - w sobotę - Trump zapowiedział, że Iran ma jeszcze 48 godzin na zawarcie porozumienia albo otwarcie cieśniny. Ten termin upływa w nocy z poniedziałku na wtorek (o godz. 2 czasu polskiego).

USA przekazywały broń demonstrantom w Iranie

Trump powiedział Fox News, że wcześniej w tym roku irański reżim zabił 45 tys. pokojowych protestujących. Jak dodał, w następstwie tych wydarzeń Amerykanie przesłali uczestnikom demonstracji broń za pośrednictwem Kurdów - przekazała stacja Fox News.

Wysłaliśmy im dużo broni. Wysłaliśmy (broń) Kurdom - dodał. Podkreślił, że sądzi, iż Kurdowie ją zatrzymali.

We wpisie na platformie Truth Social Trump poinformował również, że uratowany członek załogi F-15, strąconego nad Iranem w piątek, jest poważnie ranny.

Prezydent USA zapowiedział też, że w poniedziałek o godz. 13 (19 w Polsce) przeprowadzi razem z przedstawicielami sił zbrojnych konferencję prasową w Gabinecie Owalnym.