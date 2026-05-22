Kilkudziesięciu strażaków walczy z pożarem traw na poligonie w Toruniu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ogień objął swoim zasięgiem obszar o powierzchni trzech hektarów.

Pożar trawy na poligonie wojskowym w Toruniu / Błażej Antonowicz/KM PSP Toruń /

Więcej informacji lokalnych znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Pożar na poligonie przy ul. Michała Drzymały w Toruniu wybuchł po godzinie 12:00 w piątek.

Płoną tam trawy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ogień objął swoim zasięgiem obszar o powierzchni trzech hektarów - informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.

To teren taki trudno dostępny, w związku z czym my też mamy utrudniony dostęp do tego pożaru - mówiła w rozmowie z naszym dziennikarzem mł. bryg. Aleksandra Starowicz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Z ogniem walczy 80 strażaków, w tym zastępy PSP i OSP. Z powietrza wspomagają ich dwa samoloty Dromader i jeden śmigłowiec.

W drodze, jak przekazała mł. bryg. Aleksandra Starowicz, są też dwie cysterny. Działamy, żeby nie weszło nam to w las - podkreśliła.