W środę po południu w jednym ze żłobków w podwarszawskich Ząbkach w województwie mazowieckim doszło do tragedii. Zginęło niespełna 2-letnie dziecko. Okoliczności tego tragicznego zdarzenia wyjaśnia policja i prokurator.

Policja - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Bądź na bieżąco. Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

O sprawie informuje portal tvn24.pl.

W środę w godzinach popołudniowych na terenie jednego ze żłobków w podwarszawskich Ząbkach zginęło niespełna 2-letnie dziecko.

Informacje o śmierci dziecka potwierdza, cytowany przez portal, mł. asp. Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 16.20. Obecnie ustalane są okoliczności zdarzenia pod nadzorem prokuratora - przekazał policjant.

Z nieoficjalnych ustaleń portalu wynika, że dziecko utonęło w oczku wodnym. Policja nie potwierdza tej informacji.