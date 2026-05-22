"Prezydent Trump po raz kolejny pokazał, że złożone słowo polskiemu prezydentowi czy nasza bezpośrednia relacja jest relacją bardzo poważną" - powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas wystąpienia w Bielanach-Jarosławach (woj. mazowieckie). Chodzi o decyzję Donalda Trumpa dotyczącą wysłania do Polski 5 tys. amerykańskich żołnierzy.

Karol Nawrocki, Donald Trump / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

W czwartek wieczorem Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tys. żołnierzy . "W związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy - oznajmił prezydent USA Donald Trump.

Słowa te skomentował w piątek prezydent Karol Nawrocki, podkreślając serdeczne relacje między krajami i "strategiczny sojusz".

Jeszcze raz dziękuję za to prezydentowi Trumpowi. Amerykańscy żołnierze razem z żołnierzami polskimi są gwarancją bezpieczeństwa nas wszystkich - to jest rzecz oczywista - mówił prezydent Karol Nawrocki podczas wiecu w Bielanach-Jarosławach.

Cytat Każde środowisko polityczne powinno wiedzieć, że nasz sojusz z USA jest strategiczny, najważniejszy dla naszej ekonomii, rozwoju technologicznego i bezpieczeństwa. To od dekad jest strategiczny partner państwa polskiego. Prezydent Trump po raz kolejny pokazał, że złożone słowo polskiemu prezydentowi czy nasza bezpośrednia relacja jest relacją bardzo poważną - podkreślał Nawrocki.

"Obiecuję ci, Karol"

Karol Nawrocki zdradził również, że podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych 3 września Donald Trump obiecał mu, że nie wycofa amerykańskich żołnierzy z Polski.

Prezydent powiedział mi: nie będzie mniej amerykańskich żołnierzy w Polsce. Obiecuję Ci Karol, będzie być może więcej - nie mniej - stwierdził prezydent Nawrocki.

Mamy poważnego partnera, mamy najważniejsze mocarstwo na świecie. Mamy prezydenta USA, który kocha Polskę, który szanuje polskiego prezydenta, który buduje z nim odpowiedzialność za całą wschodnią flankę NATO. Teraz już wszyscy wiemy, że to nie są tylko słowa, ale konkretna współpraca, która przynosi efekty - dodał Nawrocki.

Nawrocki uderzył w rządzących

W swojej przemowie prezydent zarzucił koalicji rządzącej próbę zniszczenia relacji Polski z USA.

Tymczasem od kilku miesięcy widzimy w mediach publicznych; wśród nieodpowiedzialnych polityków próbę zniszczenia relacji polsko-amerykańskich. Skończmy z tym, traktujmy naszych sojuszników jak powinno ich traktować poważne i stabilne państwo z serca Europy - stwierdził prezydent Nawrocki.