Prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 tys. żołnierzy. Z radością decyzję tę przyjął szef NATO Mark Rutte. Podkreślił jednak konieczność mniejszego uzależnienia Europy od USA. "Z czasem będziemy mniej zależni od tylko jednego sojusznika" - powiedział.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte pozytywnie odniósł się do zapowiedzi USA o wysłaniu dodatkowych 5 tys. żołnierzy do Polski.

Rutte podkreślił, że Europa będzie kontynuować wzmacnianie swojego potencjału militarnego w ramach NATO.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte podczas spotkania szefów dyplomacji państw NATO w Helsingborgu w Szwecji oświadczył, że z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa o wysłaniu większej liczby żołnierzy do Polski .

Rutte: Silniejsza Europa i silniejsze NATO

Jednocześnie Rutte zapewnił, że Europa "pozostanie na kursie" wzmacniania potencjału militarnego w ramach NATO, aby być mniej zależna pod tym względem od Waszyngtonu.

Bądźmy szczerzy: kurs, na którym jesteśmy, to silniejsza Europa i silniejsze NATO. Dzięki temu z czasem, krok po kroku, będziemy mniej zależni od tylko jednego sojusznika - powiedział Rutte dziennikarzom.

Trump: W związku z sukcesem Karola Nawrockiego...

Prezydent USA Donald Trump napisał w czwartek w swoim serwisie Truth Social, że "w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparł, oraz relacjami z nim, z przyjemnością ogłasza, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 tys. żołnierzy".