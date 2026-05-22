Firma Diehl Controls zajmująca się projektowaniem i produkcją elementów sterujących do urządzeń AGD redukuje liczbę pracowników. Zatrudnienie straci prawie 200 osób.

O masowych zwolnieniach w firmie Diehl Controls informuje serwis money.pl. Głos w tej sprawie zabrał wiceprzewodniczący zarządu firmy w Opolskiem, który pełni też funkcję przewodniczącego KZ NSZZ "Solidarność" w Diehl Controls w Namysłowie, Grzegorz Adamczyk.

Podkreśla, że decyzji o zwolnieniu prawie 200 osób nie należy traktować w kategoriach "zwolnień grupowych". To program dobrowolnych odejść, który potrwa sześć miesięcy. Wszystko uzgodniono ze związkami zawodowymi - tłumaczy.

Zwraca uwagę na to, że restrukturyzacja obejmie blisko 180 osób, którzy będą opuszczać firmę w liczbie blisko 30 osób na miesiąc. Związkowiec podkreśla także, że obecnie struktury firmy opuszczają przede wszystkim osoby w wieku przedemerytalnym.

Firma Diehl Controls zajmuje się projektowaniem i produkcją elementów sterujących do urządzeń AGD, a do największych jej klientów należy firma Bosch.

Zakład jest największym pracodawcą w województwie opolskim, zatrudniając 900 osób.



