W Demokratycznej Republice Konga trwa kolejna fala epidemii wirusa Ebola. Według najnowszych danych, liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 177, a zachorowań odnotowano już niemal 750. Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia zaktualizowała ocenę ryzyka.

Medycy niosący pacjenta do szpitala w Rwamparze (zdjęcie z 21 maja 2026 r.) / SEROS MUYISA/AFP / East News

WHO alarmuje o bardzo wysokim ryzyku w kraju i braku skutecznej szczepionki na obecny szczep wirusa.

Walka z epidemią utrudniona jest przez dezinformację i niebezpieczne tradycje pogrzebowe.

W piątek w Genewie dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus przedstawił najnowsze informacje w sprawie epidemii wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga .

Szef WHO wyjaśnił, że agencja zaktualizowała ocenę ryzyka do poziomu "bardzo wysokiego w skali kraju (DRK - przyp. red.), wysokiego na poziomie regionalnym i niskiego na poziomie globalnym". Jeszcze w niedzielę WHO z powodu sytuacji w DRK ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia.

Wiadomo, że do prowincji Ituri na północnym wschodzie DRK, gdzie wybuchła epidemia, skierowano dodatkowy personel medyczny. Szef WHO uspokoił przy tym, że sytuacja w Ugandzie wydaje się być pod kontrolą - w tym sąsiadującym z DRK krajem potwierdzono dotychczas dwa przypadki zakażenia wirusem Eboli i jeden zgon.

Brak szczepionki i walka z dezinformacją

W piątek w równie alarmującym tonie wypowiedział się również dyrektor regionalny WHO w Afryce Mohamed Yakub Janabi, podkreślając w rozmowie z agencją Reutera, że lekceważenie zagrożenia związanego z epidemią wirusa Ebola "byłoby błędem". Zwrócił uwagę, że na szczep Bundibugyo, odpowiedzialny za obecną epidemię, nie ma jeszcze skutecznej szczepionki.

Przedstawiciel WHO zaznaczył, że trwa walka na dwóch frontach - "z Ebolą i dezinformacją". Odniósł się w ten sposób do incydentu w Rwamparze w prowincji Ituri, gdzie po odmowie wydania ciała lokalnego piłkarza, prawdopodobnie zmarłego na Ebolę, podpalono ośrodek leczenia . Tradycyjne pochówki, polegające na obmywaniu ciała przez rodzinę, są szczególnie niebezpieczne, ponieważ ciała ofiar wirusa pozostają wysoce zakaźne.

Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus / MARTIAL TREZZINI / PAP/EPA

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) prowadzi działania edukacyjne w regionie. "Wolontariusze IFRC odwiedzają mieszkańców Mongbwalu, by prostować mity o nieprawdziwości epidemii, uświadamiać na temat środków skutecznej ochrony i kiedy należy szukać pomocy medycznej" - poinformowała Gabriela Arenas, koordynatorka IFRC na Afrykę.

To już siedemnasta epidemia Eboli w Demokratycznej Republice Konga od 1976 roku, przy czym poprzednią zakończono pod koniec 2025 roku. Najtragiczniejsza fala zachorowań miała miejsce w latach 2018-2020, kiedy we wschodniej części kraju zmarło ponad 1000 osób.

Czym jest wirus Ebola?

Wirus Ebola to jeden z najbardziej niebezpiecznych patogenów wywołujących ciężką chorobę zakaźną - gorączkę krwotoczną Ebola. Został po raz pierwszy zidentyfikowany w 1976 roku podczas jednoczesnych epidemii w Sudanie i w Demokratycznej Republice Konga, w pobliżu rzeki Ebola, od której pochodzi jego nazwa.

Ebola należy do rodziny Filoviridae i charakteryzuje się wysoką śmiertelnością - w niektórych epidemiach sięgała ona nawet 90 procent. Wirus przenosi się na ludzi głównie poprzez kontakt z krwią, wydzielinami lub innymi płynami ustrojowymi zakażonych osób lub zwierząt. Do zakażenia może dojść także przez kontakt z zanieczyszczonymi przedmiotami, takimi jak igły czy narzędzia medyczne.

Personel medyczny stojący nad trumną z ciałem człowieka zmarłego na Ebolę (zdjęcie z 21 maja 2026 r.) / SEROS MUYISA/AFP / East News

Objawy choroby pojawiają się zwykle od 2 do 21 dni po zakażeniu i obejmują gorączkę, bóle mięśni, bóle głowy, osłabienie, a następnie wymioty, biegunkę, wysypkę oraz zaburzenia czynności nerek i wątroby. W ciężkich przypadkach dochodzi do krwotoków wewnętrznych i zewnętrznych. Nie istnieje specyficzne leczenie przeciwwirusowe dla Eboli, a terapia polega głównie na leczeniu objawowym i podtrzymującym funkcje życiowe pacjenta. W ostatnich latach opracowano jednak szczepionki, które wykazały skuteczność w przypadku konkretnych szczepów wirusa.

Wirus Ebola stanowi poważne zagrożenie zdrowia publicznego, zwłaszcza w krajach Afryki Subsaharyjskiej, gdzie występują największe ogniska choroby. Skuteczna kontrola epidemii wymaga szybkiej identyfikacji przypadków, izolacji chorych oraz ścisłego przestrzegania procedur higienicznych przez personel medyczny.