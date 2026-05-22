Otoczenie prezydenta nie było zaskoczone wpisem Trumpa

W Porannej rozmowie w RMF FM szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz podkreślał, że decyzja Trumpa to efekt jego dobrych relacji z Nawrockim . Przyznał też, że otoczenie prezydenta nie było zaskoczone wpisem Trumpa.

Liczyliśmy na to, że prezydent, kiedy wróci z Chin i zajmie się tym tematem na bieżąco, naprostuje to zamieszanie - mówił nasz gość. Jak dodał, wczoraj były sygnały, że wieczorem pojawi się konkretny komunikat. Oczywiście nie znaliśmy treści tego komunikatu, nie wiedzieliśmy, że Trump napisze wprost, że to w wyniku świetnych relacji między prezydentami - stwierdził. I dodał, że na pewno zaskoczona była strona rządowa. Zachęcamy ją do lepszego kontaktu z nami i z USA - dodał Przydacz.

Zamieszanie z rotacją żołnierzy USA