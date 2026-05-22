Premier Donald Tusk skomentował wczorajszą decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa o wysłaniu 5 tys. żołnierzy USA do Polski. "To dobra wiadomość dla Polski i USA" - napisał szef polskiego rządu na platformie X. Podziękował za działania w tej sprawie m.in. prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.
W czwartek wieczorem prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych pięć tysięcy żołnierzy.
"W związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Dziękuję za uwagę! Prezydent Donald J. Trump" - napisał prezydent USA w swoim serwisie Truth Social.
Na słowa prezydenta Trumpa niemal od razu zareagował prezydent Karol Nawrocki. "Dziękuję Prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie" - napisał między innymi Nawrocki.