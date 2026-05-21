Alerty I stopnia przed burzami wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia wydano dla obszarów z woj. warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Prognozowane są silne opady deszczu oraz wiatr do 65 km/h. Możliwe są opady gradu.
IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami, które obejmą większość lub część obszaru województw:
- warmińsko-mazurskiego,
- mazowieckiego,
- pomorskiego,
- kujawsko-pomorskiego,
- łódzkiego.
Alerty zaczną obowiązywać o godz. 12 i potrwają do godziny 20.
"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do około 65 km/h. Możliwy drobny grad" - poinformował instytut.