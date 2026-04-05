Amerykańska operacja poszukiwawczo-ratunkowa po zestrzeleniu myśliwca F-15 nad Iranem przerodziła się w dramatyczny wyścig z czasem. Podczas misji, w obawie przed przejęciem przez siły irańskie, wojsko USA zdecydowało się zniszczyć własne samoloty transportowe, które uległy awarii. Akcja, w którą zaangażowane były także służby izraelskie i CIA, zakończyła się sukcesem.

MC-130J – specjalistyczne samoloty wykorzystywane do działań szpiegowskich i ewakuacyjnych / Shutterstock

Amerykańskie wojsko zniszczyło co najmniej dwa własne samoloty transportowe podczas akcji ratunkowej w Iranie.

Decyzja była podyktowana obawą przed przejęciem maszyn przez siły irańskie po awarii technicznej.

Akcja miała na celu odnalezienie i ewakuację członka załogi zestrzelonego myśliwca F-15.

W piątek nad terytorium Iranu doszło do zestrzelenia amerykańskiego myśliwca F-15. Obaj członkowie załogi zdołali się katapultować i nawiązali kontakt z dowództwem. Pilot został odnaleziony i ewakuowany przez siły specjalne USA dość szybko po zestrzeleniu samolotu. Jednak oficer systemu uzbrojenia pozostał w Iranie. Rozpoczęła się skomplikowana operacja poszukiwawczo-ratunkowa, w którą zaangażowane były elitarne jednostki amerykańskie oraz sojusznicze służby wywiadowcze.

Kulisy akcji poszukiwawczo-ratunkowej

Według informacji podanych przez agencje Reuters i Associated Press podczas akcji doszło do poważnych problemów technicznych. Dwa amerykańskie samoloty transportowe, które miały odegrać kluczową rolę w ewakuacji, uległy awarii i nie były w stanie wystartować z terytorium Iranu. W obawie przed przejęciem przez siły irańskie, podjęto decyzję o ich zniszczeniu.

Amerykańskie dowództwo nie ujawnia szczegółów dotyczących rodzaju awarii, jednak według źródeł cytowanych przez "The Wall Street Journal", zniszczone maszyny to MC-130J - specjalistyczne samoloty wykorzystywane do działań szpiegowskich i ewakuacyjnych. Decyzja o ich wysadzeniu w powietrze zapadła błyskawicznie, by uniemożliwić Irańczykom zdobycie zaawansowanej technologii wojskowej.

W miejsce zniszczonych maszyn wysłano trzy kolejne samoloty, które umożliwiły kontynuowanie akcji ratunkowej. Komandosi biorący udział w operacji zostali ostatecznie przetransportowani z Iranu do Kuwejtu.

Medialna wojna informacyjna i dezinformacja

W trakcie akcji irańska telewizja państwowa wyemitowała nagrania, na których miały być widoczne szczątki amerykańskich samolotów i śmigłowców. Według irańskich mediów zestrzelono samolot transportowy C-130 oraz dwa śmigłowce Blackhawk. Te doniesienia zostały częściowo potwierdzone przez brytyjskie stacje Sky News i BBC, które zweryfikowały miejsce katastrofy jednego z samolotów.

Równolegle CIA rozpoczęła kampanię dezinformacyjną, rozprzestrzeniając w Iranie pogłoski o rzekomym odnalezieniu amerykańskiego żołnierza i próbie jego ewakuacji drogą lądową. Miało to na celu zmylenie irańskich służb i zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonej operacji.

Misja ewakuacyjna musiała być przeprowadzona szybko, Iran oferował nagrodę za zaginionego "żywego wrogiego pilota" USA. W państwowej irańskiej telewizji wezwano ludność, by pomogła w schwytaniu "wrogiego pilota" , zaznaczając, że za przekazanie władzom żywego żołnierza otrzyma się nagrodę. Jej wysokość to 10 mld tomanów, czyli 100 mld riali, co stanowi równowartość ok. 76 tys. dolarów.

Współpraca amerykańsko-izraelska

Według portalu Times of Israel, w operacji uczestniczyły także izraelskie służby wywiadowcze. Izraelskie siły powietrzne wstrzymały w tym czasie ataki na obszary Iranu, gdzie prowadzono misję ratunkową. Minister obrony Izraela Israel Katz podkreślił, że akcja jest dowodem na skuteczną współpracę armii USA i Izraela w sytuacji konfliktu z Iranem.