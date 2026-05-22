Południowoukraińska Elektrownia Jądrowa została częściowo odłączona od zewnętrznych źródeł zasilania - informuje Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Przyczyną jest pożar w podstacji spowodowany "działaniami wojennymi".

Widok na Południowoukraińską Elektrownię Jądrową (zdjęcie z 7 sierpnia 2023 roku)

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) opublikowała w piątkowy wieczór komunikat, w którym - powołując się na ukraińskie władze - poinformowała, że "w wyniku działań wojennych wybuchł pożar w podstacji elektroenergetycznej o napięciu 750 kilowoltów".

W efekcie Południowoukraińska Elektrownia Jądrowa, znajdująca się w obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy, została częściowo odłączona od zewnętrznych źródeł zasilania. "Na miejscu pracują strażacy, którzy gaszą pożar w podstacji" - informuje MAEA.

"Głębokie zaniepokojenie" incydentem wyraził dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi, podkreślając, że podstacje, kluczowe dla bezpieczeństwa jądrowego, "nigdy nie powinny być celem ataków".