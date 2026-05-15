Niezwykłe odkrycie archeologów w Warszawie. W okolicy Pałacu Brühla odsłonięto fragment murów będących częścią przedwojennego ogrodu MSZ - poinformowała w mediach społecznościowych spółka Pałac Saski.

Pozostałości murów dawnego ogrodu MSZ na terenie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie / Marcin Obara / PAP

Odkrycie archeologów to istotna informacja dla architektów, ponieważ pokazuje realną granicę ogrodu i pozwala zweryfikować rzeczywiste wymiary względem materiałów archiwalnych, takich jak plany czy fotografie.

Nowy modernistyczny ogród powstał w trakcie przebudowy Pałacu Brühla w latach 30. XX wieku. Za projekt przebudowy gmachu dla resortu spraw zagranicznych był odpowiedzialny wybitny modernista Bohdan Pniewski. Właśnie wtedy do nawiązującego do historycznych tradycji korpusu głównego dostawiono modernistyczny pawilon od strony Ogrodu Saskiego. Mieściły się w nim m.in. apartamenty Józefa i Jadwigi Becków oraz pomieszczenia reprezentacyjne.

Mieszkanie Becków znajdowało się na wysokim parterze. Wyższą kondygnację stanowiło piano nobile - mieściła się tu imponująca sala balowa, do której przylegał szeroki taras z podtrzymującymi strop 12 smukłymi kolumnami.

Przebudowa Pałacu Brühla została ukończona w 1937 roku, a za oficjalne otwarcie gmachu głównego uznaje się czas wizyty króla Rumunii Karola II z dynastii Hohenzollern-Sigmaringen oraz następcy tronu księcia Michała.

W marcu na terenie dawnego Pałacu Brühla archeolodzy odnaleźli przedwojenną słuchawkę Ericsson, szklaną butelkę z wolskiego browaru Haberbusch i Schiele oraz filiżankę z fabryki porcelany Hutschenreuther.

Pałac Brühla znajdował się przy ul. Wierzbowej 1, przy placu Piłsudskiego. Został zniszczony przez Niemców po upadku Powstania Warszawskiego w grudniu 1944 roku razem z sąsiednim pałacem Saskim. Planowana jest odbudowa obu pałaców.