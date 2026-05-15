Po zamieszaniu wokół Circoloco na dziedzińcu pałacu w Wilanowie pojawiła się informacja, że organizatorzy imprezy mają w planach koncerty w Łazienkach Królewskich i Parku Agrykola. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Marcin Dawidowicz poinformował, że nie wydał zgody na organizację takich koncertów.

Kolejny koncert miał się odbyć w Łazienkach Królewskich / Albert Zawada / PAP

Burza o techno przed pałacem w Wilanowie

W nocy z soboty na niedzielę na dziedzińcu zabytkowego Pałacu w Wilanowie odbyła się impreza techno Circoloco. Okoliczni mieszkańcy skarżyli się na hałas trwający do wczesnego rana.

W mediach ukazało się też wiele zdjęć pokazujących zniszczenia trawników, po których jeździł ciężki sprzęt. Działacze Ogólnopolskiego Towarzystwa Opieki nad Ptakami ostrzegali, że jest to wydarzenie, które może mieć poważne konsekwencje dla zwierząt, a szczególnie dla ptaków. Z kolei aktywiści miejscy zwracali uwagę, że na co dzień na terenie pałacu obowiązują bardzo restrykcyjne zasady - m.in. zakaz siadania na trawnikach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadomił w tej sprawie policję. Swoją interwencję podjął również Rzecznik Praw Obywatelskich.

Dyrektor muzeum stracił stanowisko po koncercie

W czwartek stanowisko stracił wieloletni dyrektor muzeum w Wilanowie - Paweł Jaskanis. Wcześniej zdradził, że za wynajem terenu muzeum zarobiło 116 tysięcy złotych. Organizator imprezy musiał też na swój koszt dokonać rekultywacji trawnika, którego stan po koncercie zbulwersował wielu internautów.

Stołeczny ratusz poinformował z kolei o wycofaniu prezydenckiego patronatu dla cyklu wydarzeń "Let’s Make Them Care" , za który odpowiada ta sama agencja, która organizowała Circoloco. Jak podkreślono, bulwersujący wielu koncert nigdy nie był objęty patronatem i organizatorzy bezpodstawnie się nim posługiwali.

Co z kolejnymi koncertami?

Podczas sesji Rady Warszawy sekretarz miasta Maciej Fijałkowski przekazał, że organizator cyklu "Let’s Make Them Care" zgłosił trzy lokalizacje koncertów: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Łazienki Królewskie i Park Agrykola.

Kierownik marketingu Łazienek Królewskich Anita Krawczyk, odpowiadając na pytanie PAP, podkreśliła, że na terenie zabytkowego kompleksu pałacowo-parkowego nie odbędą się koncerty w ramach tego cyklu.

Głos ws. kolejnych imprez w prestiżowych warszawskich lokalizacjach zabrał także Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Marcin Dawidowicz.



"W związku z publikowanymi informacjami na temat koncertów z cyklu "Let’s Make Them Care", które miałyby się odbyć w Łazienkach Królewskich i parku Agrykola, informujemy, że Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wydawał zgody na organizację tych wydarzeń" - czytamy w oświadczeniu. Jak podkreślono, Muzeum Łazienki Królewskie oraz żadna inna instytucja nie zwracała się do urzędu w tej sprawie.

Konserwator podkreślił, że teren Łazienek Królewskich i Park Agrykola są wpisane do rejestru zabytków, a ponadto znajdują się na obszarze mieszczącym się w obrębie Pomnika Historii.



"W związku z powyższym podlegają ochronie na podstawie art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie i opiece nad zabytkami, a tutejszy organ konserwatorski posiada kompetencje do zajęcia stanowiska we wskazanej sprawie" - czytamy w komunikacie.