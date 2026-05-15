Obywatel Federacji Rosyjskiej został zatrzymany przez polskie służby na terenie województwa mazowieckiego. Mężczyzna miał status "wora w zakonie" i mógł nadzorować działalność podległej mu grupy przestępczej.

Zatrzymany mężczyzna ma status "wora w zakonie", czyli osoby o wysokiej pozycji w świecie przestępczym.

Funkcjonariusze CBŚP, ABW i SG zatrzymali obywatela Rosji pod koniec kwietnia na terenie województwa mazowieckiego.

Według ustaleń funkcjonariuszy Wladimir D. został "koronowany" na "wora w zakonie" w 1982 roku. W Polsce mógł nadzorować działalność podległej grupy przestępczej, w tym organizację i przebieg planowanych przestępstw, a także podział środków finansowych pochodzących z działalności przestępczej.

Wobec zatrzymanego była wydana zielona nota Interpolu, stanowiąca ostrzeżenie dla organów ścigania państw członkowskich o osobie mogącej stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego w kraju pobytu.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Warszawie wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu na podstawie przepisów Ustawy o cudzoziemcach.

Z uwagi na brak ważnego dokumentu podróży decyzją sądu 79-latek został umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców - gdzie pozostanie do czasu potwierdzenia jego tożsamości, niezbędnej do przeprowadzenia skutecznej procedury deportacyjnej.