Pięciu obywateli Polski w wieku 15-18 lat zatrzymano w związku z brutalnym pobiciem trojga nastolatków z Ukrainy. Poinformował o tym minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Do napaści doszło kilka dni temu na Moście Świętokrzyskim w Warszawie.

Sprawcy pobica na moście Świętokrzyskim w Warszawie zatrzymani / KRP VI – Białołęka, Praga Północ, Targówek / Policja

Policja informowała, że 7 maja na Moście Świętokrzyskim w Warszawie doszło do pobicia trojga nastolatków z Ukrainy. Jeden z nich miał tak poważne obrażenia, że trafił do szpitala. Policja podkreśliła w komunikacie z 11 maja, że obecne ustalenia i zebrany dotychczas materiał dowodowy nie wskazują, aby zdarzenie miało podłoże na tle narodowościowym.

Szef MSWiA: Zatrzymano pięć osób. Zero tolerancji dla agresji

Nowe informacje w tej sprawie podał dzisiaj minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Policji udało się zatrzymać sprawców.

"Zero tolerancji dla agresji. Kilka dni temu na moście Świętokrzyskim w Warszawie brutalnie pobici zostali trzej nastolatkowie, obywatele Ukrainy. W związku z napaścią policjanci zatrzymali 5 osób, obywateli Polski w wieku 15-18 lat. Prowadzone są dalsze czynności procesowe" – napisał szef MSWiA na platformie X.