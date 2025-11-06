Osiem osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i obrót znaczną ilością substancji psychotropowych oraz środków odurzających zatrzymali warszawscy policjanci na Pradze Północ i Żoliborzu. Pięć z nich trafiło do aresztu, wobec pozostałej trójki sąd zastosował dozór policyjny.

Policja zatrzymała 8 osób na Pradze Północ i Żoliborzu / Komenda Stołeczna Policji / Policja

Akcja stołecznej policji została przeprowadzona w ubiegłym tygodniu. Policja zatrzymań dokonała w rejonie ulic Brzeskiej, Ząbkowskiej, Małej i Inżynierskiej. Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Stołecznej Policji działali na zlecenie Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga.

Akcja policji w Warszawie. Zatrzymano 8 osób

8 osób zatrzymano w związku z podejrzeniem o udział w zorganizowanej grupie przestępczej - ta trudniła się obrotem znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych.

Policja weszła do kilku mieszkań na terenie Pragi Północ i Żoliborza.

Dilerzy w rękach policji. Znaleziono przy nich heroinę i mefedron Komenda Stołeczna Policji w Warszawie / Policja

Jak przekazali mundurowi, zatrzymano dwie kobiety w wieku 24 i 48 lat oraz sześciu mężczyzn w wieku od 23 do 48 lat. W zatrzymaniach brali udział funkcjonariusze z wydziałów komendy stołecznej policji, KRP Warszawa VI i VII oraz funkcjonariusze Samodzielnego Pododdział Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie.

W mieszkaniach znaleziono narkotyki

"Podczas realizacji policjanci, zarówno w mieszkaniach na Pradze Północ, jak i w lokalu na Żoliborzu, gdzie podejrzani zorganizowali magazyn, z którego poporcjowane już narkotyki przewozili na Pragę Północ, zabezpieczyli różnego rodzaju środki odurzające i substancje psychotropowe, tj. heroinę, marihuanę, kokainę i metadon" - przekazała policja.

Mundurowi zabezpieczyli także sprzęt, który służył do porcjowania narkotyków. Były to wagi elektroniczne, zgrzewarki, ale też telefony komórkowe i zapiski świadczące o handlu narkotykami. "Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli też pieniądze" - dodaje policja.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty, 5 z nich trafiło do aresztu

Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga przedstawiła zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do obrotu znacznej ilości środków odurzających. Grozi za to do 12 lat więzienia.

Decyzją sądu 24-letnia kobieta i czwórka zatrzymanych mężczyzn trafiła do tymczasowego aresztu na trzy miesięce. Wobec pozostałej trójki został zastosowany policyjny dozór.