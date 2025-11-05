Na kilka godzin przed ostatnim meczem fazy grupowej WTA Finals w Rijadzie doszło do niespodziewanego zwrotu akcji. Madison Keys, amerykańska tenisistka, wycofała się z turnieju z powodu infekcji wirusowej. Organizatorzy już ogłosili, kto zajmie jej miejsce.
- Madison Keys wycofała się z WTA Finals w Rijadzie z powodu choroby.
- Amerykanka przegrała dwa pierwsze mecze grupowe i nie miała już szans na awans do półfinału.
- Pierwszą rezerwową była Mirra Andriejewa, ale nie zdecydowała się na występ w singlu.
- Miejsce Keys w "Grupie Sereny Williams" zajmie Jekaterina Aleksandrowa.
Na dwie godziny przed rozpoczęciem ostatniego meczu fazy grupowej WTA Finals w Rijadzie Madison Keys ogłosiła rezygnację z dalszego udziału w turnieju. Powodem decyzji była infekcja wirusowa, która uniemożliwiła Amerykance kontynuowanie rywalizacji.
Madison Keys nie zdołała wygrać żadnego z dwóch pierwszych meczów grupowych. Najpierw przegrała z Igą Świątek, zdobywając zaledwie trzy gemy, a następnie po trzysetowej walce musiała uznać wyższość Amandy Anisimovej. Po tych porażkach Amerykanka straciła szanse na awans do półfinału.
Po przegranym pojedynku z Anisimovą Keys zrezygnowała z tradycyjnego podania ręki rywalce, co wywołało spekulacje na temat jej stanu zdrowia. Szybko okazało się, że tenisistka zmaga się z infekcją i nie będzie w stanie rozegrać kolejnego spotkania.
Pierwszą rezerwową w turnieju była Mirra Andriejewa, jednak Rosjanka nie zdecydowała się na udział w meczu singlowym, ponieważ wciąż rywalizuje w deblu. W tej sytuacji miejsce Madison Keys w "Grupie Sereny Williams" zajmie Jekaterina Aleksandrowa. Rosjanka zmierzy się z Jeleną Rybakiną.
Po spotkaniu Aleksandrowej z Rybakiną na kort wyjdą Iga Świątek i Amanda Anisimova. Bezpośredni pojedynek tych zawodniczek zadecyduje o awansie do półfinału WTA Finals.