Sąd w Akwizgranie na zachodzie Niemiec wydał wyrok dożywotniego więzienia dla pielęgniarza oskarżonego o zabójstwo 10 pacjentów i 27 prób morderstwa. Sprawa wstrząsnęła opinią publiczną i wywołała dyskusję na temat bezpieczeństwa pacjentów w niemieckich szpitalach.

/ Shutterstock

44-letni pielęgniarz został uznany za winnego zabójstwa 10 pacjentów oraz 27 prób morderstwa.

Przestępstwa miały miejsce na oddziale opieki paliatywnej kliniki pod Akwizgranem między grudniem 2023 a majem 2024 roku.

Mężczyzna samowolnie podawał ciężko chorym pacjentom leki uspokajające i przeciwbólowe.

Motywem działania była chęć uspokojenia pacjentów, by mieć mniej pracy podczas nocnych dyżurów.

Mężczyzna podawał zastrzyki pacjentom na oddziale opieki paliatywnej kliniki pod Akwizgranem. Według śledczych pielęgniarz podawał pacjentom środki na uspokojenie oraz przeciwbólowe, by mieć spokój w pracy.

Jego proces rozpoczął się w marcu 2024 roku. Oskarżony zaprzeczał zarzutom, twierdząc, że nie podawał leków w celu skrócenia życia pacjentów. Obrońcy domagali się uniewinnienia, jednak sąd przychylił się do wniosku prokuratury i wydał najsurowszy możliwy wyrok.

Możliwe kolejne ofiary

Śledczy podejrzewają, że pielęgniarz mógł mieć na sumieniu więcej przestępstw. Trwa analiza innych podejrzanych przypadków z wcześniejszych lat jego pracy. Prokuratura zapowiedziała, że prawdopodobnie zostaną postawione kolejne zarzuty.

Seria zabójstw w niemieckiej służbie zdrowia

Sprawa przypomina głośny przypadek Nielsa Hoegla, byłego pielęgniarza skazanego w 2019 roku na dożywocie za zabicie 85 osób. Eksperci podkreślają, że takie tragedie pokazują, jak ważna jest kontrola i nadzór nad personelem medycznym.

Wyrok sądu w Akwizgranie to jeden z najgłośniejszych przypadków seryjnych zabójstw w niemieckiej służbie zdrowia w ostatnich latach. Sprawa wciąż jest rozwojowa, a śledczy nie wykluczają kolejnych zarzutów wobec skazanego pielęgniarza.