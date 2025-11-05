Smutne wieści przekazało Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia". Zmarł prof. Krzysztof Rączka - prawnik, sędzia Sądu Najwyższego, nauczyciel akademicki i autor ponad 160 publikacji. Miał 72 lata. "Będziemy go pamiętać jako obrońcę praworządności, który odważnie wskazywał na łamanie konstytucji i zagrożenia dla niezależności sądów" - napisała w mediach społecznościowych "Iustitia".
Informacje o śmierci prawnika Stowarzyszenie Sędziów Polskich przekazało za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony internetowej.
"Odszedł wybitny prawnik, nauczyciel akademicki, człowiek wielkiej wiedzy i odwagi, a zarazem osoba ogromnie wrażliwa na innych ludzi. Odszedł Iustitianin, jeden z nas. Będziemy go pamiętać jako obrońcę praworządności, który odważnie wskazywał na łamanie konstytucji i zagrożenia dla niezależności sądów" - napisali prawnicy.