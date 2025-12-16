Zespół dochodzeniowo-śledczy Żandarmerii Wojskowej z Przasnysza prowadzi postępowanie w sprawie drona, który w poniedziałek wieczorem spadł w Lekowie na Mazowszu na terenie prywatnej posesji - ustalił dziennikarz RMF FM Jakub Rybski. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński w Porannej rozmowie w RMF FM potwierdził, że był to polski dron wojskowy.

Gospodarstwo w Lekowie, na które spadł dron / Kamil Puternicki / RMF MAXX

W poniedziałek wieczorem w Lekowie na Mazowszu na prywatną posesję spadł wojskowy dron.

Dron należał do warszawskiej jednostki GROM, która prowadziła w okolicy rutynowe ćwiczenia wojskowe.

Mieszkańcy regionu byli uprzedzeni o planowanych manewrach żołnierzy.

Upadek drona nie spowodował żadnych zniszczeń ani obrażeń - nikomu nic się nie stało.

Zespół dochodzeniowo-śledczy Żandarmerii Wojskowej z Przasnysza prowadzi postępowanie w sprawie incydentu.

Trwa ustalanie, czy przyczyną upadku była usterka techniczna, czy błąd operatora.

Wczoraj wieczorem dron spadł na posesję gospodarstwa w Lekowie na Mazowszu. Nie spowodował żadnych zniszczeń. Nikomu nic się nie stało.

Mały dron rozpoznawczy należał do warszawskiej jednostki GROM, która w okolicy prowadziła rutynowe ćwiczenia wojskowe. Mieszkańcy mieli być uprzedzeni, że w ich regionie trenować będą żołnierze.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną upadku bezzałogowca. Zespół dochodzeniowo-śledczy ustala, czy była to usterka techniczna, czy błąd operatora.

W nocy na miejscu żandarmeria zabezpieczała miejsce wypadku i przesłuchiwała świadków.

Dron, który spadł wczoraj na posesję gospodarstwa w Lekowie na Mazowszu / archiwum prywatne/ /

Kierwiński: Na Mazowszu spadł nasz dron

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński w Porannej rozmowie w RMF FM zapewniał, że nie ma powodów do niepokoju.

To był nasz dron. Wykorzystywany przez nasze wojsko. To nie jest żadne wydarzenie takie, że obce drony wleciały na terytorium Polski. Choć proszę pamiętać, ja mówię z pełną odpowiedzialnością, pewnie różnego rodzaju prowokacje z tak zwanymi dronami wabikami, które będą przekraczały naszą granicę, będą się jeszcze pojawiać. One się raz na kilka tygodni pojawiają - mówił Kierwiński.