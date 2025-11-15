Dwie osoby zatrzymała w sobotę stołeczna policja w związku z ujawnieniem zwłok 44-letniego mężczyzny na warszawskim Wawrze. Zatrzymani to mężczyzna w wieku 37 lat i 22-letnia kobieta.

Warszawska policja zatrzymała dwie osoby. Mogły mieć związki ze znalezieniem ciała mężczyzny / Shutterstock

Informację o zatrzymaniu przekazała Komenda Stołeczna Policji.

Dzisiaj po południu, w jednym z budynków przy ulicy Łabędzia na warszawskim Wawrze, ujawniono zwłoki 44-letniego mężczyzny. Policjanci z Komendy Rejonowej Warszawa Praga Południe zatrzymali już dwie osoby mogące mieć związek z tym zdarzeniem - przekazał podkomisarz Jacek Wiśniewski, tym samym potwierdził informację, którą otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Wiadomo, że zatrzymani to mężczyzna w wieku 37 lat i 22-letnia kobieta.

Jak podaje serwis Miejski Reporter, teren wokół budynku został zabezpieczony przez funkcjonariuszy. Na miejscu pracują policjanci, technicy kryminalistyki i prokurator. Policyjni śledczy na razie nie ujawniają szczegółowych informacji dotyczących okoliczności zdarzenia.



