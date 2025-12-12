Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odkupił działkę w Zabłotni, potrzebną pod budowę linii kolejowej do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Została ona sprzedana 1 grudnia 2023 r., krótko przed oddaniem władzy przez PiS. Teraz wróciła do Skarbu Państwa za cenę jej nabycia przez wiceprezesa Dawtony Piotra Wielgomasa, tj. 22,76 mln zł.

Na zdjęciu z drona teren w miejscowości Zabłotnia przez który ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK. / Leszek Szymański / PAP

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.

Działka w Zabłotni, konieczna do budowy linii kolejowej do CPK, została odkupiona przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Państwo odkupiło ją za cenę jej zakupu przez Piotra Wielgomasa.

"Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że dziś, tj. 12 grudnia doszło do podpisania aktu notarialnego, dotyczącego odkupu nieruchomości rolnej, położonej w miejscowości Zabłotnia przez KOWR, od jej dotychczasowego właściciela, Pana Piotra Wielgomasa. (...) Dziś doszło do odzyskania działki za cenę jej zakupu, tj. za kwotę 22 760 000,00 złotych. Podpisanie aktu notarialnego kończy proces odkupu nieruchomości i umożliwia ponowne włączenie jej do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - bez dopłat, zamiany i żadnych innych zobowiązań" - przekazał w komunikacie KOWR.

Wiceprezes Dawtony kupił działkę pod CPK

Pod koniec października Wirtualna Polska poinformowała, że w 2023 r., niedługo przed oddaniem władzy przez PiS, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało zgodę na sprzedaż przez KOWR wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi działki o powierzchni 160 ha, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK.

Według portalu, w 2023 r., ale jeszcze przed transakcją, firmę Dawtona odwiedzał ówczesny szef resortu rolnictwa Robert Telus.

Ostatecznie transakcja sprzedaży została zawarta 1 grudnia 2023 r., krótko przed oddaniem władzy przez PiS. Według WP, wartość działki mogła wzrosnąć nawet kilkunastokrotnie, niebawem mogłaby kosztować nawet 400 mln zł.

Dyrektor generalny KOWR Henryk Smolarz informował w listopadzie, że działka w Zabłotni zostanie zwrócona za cenę pierwotnego zakupu, czyli 22,76 mln zł, co potwierdziło się w piątek.

Obecny minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski przekazał z kolei, że skierowane zostały dwa zawiadomienia do prokuratury w sprawie nieprawidłowości przy sprzedaży działki.