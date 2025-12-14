Kobieta chodząca po mieście z nożem – zgłoszenie o takiej treści otrzymali w sobotę radomscy policjanci. Gdy podjęli interwencję, jeden z nich został lekko ranny.

Policjant potraktowany nożem w trakcie interwencji w Radomiu (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Podinsp. Katarzyna Kucharska z radomskiej policji powiedziała nam, że w sobotę po godz. 21:00 funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o kobiecie przechadzającej się w okolicy ul. Słowackiego z nożem.

Jako pierwszy na miejsce dotarł patrol drogówki.

Kobieta nie reagowała na polecenia mundurowych. Gdy ci przystąpili do jej obezwładnienia, jeden z policjantów został ranny w dwa palce. Ranę opatrzono w szpitalu.

Napastniczkę zatrzymano. Była trzeźwa. Pobrano od niej krew do badań. Kobieta czeka na zarzuty.