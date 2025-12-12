Jest śledztwo w sprawie budowy lotniska w Radomiu. Prokuratorzy zbadają, czy decyzje o realizacji tej inwestycji - mimo przesłanek wskazujących na jej nieopłacalność - spowodowały szkodę majątkową na ponad 800 mln zł.

Lotnisko w Radomiu / Wojciech Olkuśnik / East News

Prokuratura Regionalna w Lublinie wszczęła śledztwo dotyczące budowy lotniska w Radomiu - sprawdzane są nieprawidłowości przy realizacji inwestycji w latach 2017-2023.

Śledztwo dotyczy podejrzenia wyrządzenia szkody majątkowej na ponad 800 mln zł w spółce Polskie Porty Lotnicze (PPL) poprzez realizację inwestycji mimo przesłanek wskazujących na jej nieopłacalność.

Postępowanie zostało zainicjowane zawiadomieniem złożonym przez pokrzywdzoną spółkę, która wskazała na brak uzasadnienia ekonomicznego dla rozbudowy lotniska.

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

Bez uzasadnienia ekonomicznego?

Śledztwo zostało zainicjowane zawiadomieniem pokrzywdzonej spółki, gdzie wskazano, że wydatkowanie środków na rozbudowę lotniska w Radomiu miało miejsce bez uzasadnienia ekonomicznego, mimo szeregu przesłanek wskazujących na jej nieopłacalność i w oparciu o nierealne i teoretyczne założenia - poinformowała w piątek w komunikacie prasowym rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Lublinie prok. Beata Syk-Jankowska.

Wszczęte śledztwo dotyczy nieprawidłowości przy realizacji inwestycji Port Lotniczy Warszawa - Radom w okresie od 2017 r. do 2023 r. Syk-Jankowska podała, że postepowanie dotyczy przestępstw nadużycia udzielonych uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez osoby zobowiązane w Polskich Portach Lotniczych (PPL) do zajmowania się sprawami majątkowymi spółki.

Prokuratura sprawdza, czy podejmowane przez władze spółki decyzje o realizacji inwestycji w Port Lotniczy Warszawa - Radom i jego kontynuację bez uzasadnienia ekonomicznego, mimo szeregu przesłanek wskazujących na jej nieopłacalność, spowodowały szkodę majątkową w spółce PPL w kwocie co najmniej 812,5 mln zł.

Śledztwo prowadzone jest w sprawie. Nikomu dotychczas nie postawiono zarzutów.

Byli prezesi pod lupą

Zawiadomienie w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa w związku z inwestycją w lotnisko w Radomiu spółka PPL złożyła w październiku do Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Sprawa została przekazana do prowadzenia do Prokuratury Regionalnej w Lublinie.

Rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie prokurator Mateusz Martyniuk informował wtedy, że zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstw przez dwóch byłych prezesów spółki, których decyzje o budowie lotniska, a potem o jej kontynuacji miały wyrządzić szkodę w majątku spółki na łączna kwotę ponad 860 mln zł. Martyniuk przekazał, że zawiadomienie dotyczy też przestępstwa urzędniczego, do którego miało dojść w Ministerstwie Infrastruktury, które sprawowało nadzór nad spółką PPL i nałożyło obowiązek realizacji tej inwestycji.

Biuro prasowe PLL w oświadczeniu przesłanym wtedy PAP wskazało, że port w Radomiu to "nowoczesna i wartościowa infrastruktura", więc problemem nie jest jakość obiektu, ale to, że "decyzję o jego budowie oraz samej skali podjęto przy bardzo słabych przesłankach ekonomicznych".

Były prezes PPL w latach 2016-2020 Mariusz Szpikowski, odnosząc się do złożonego zawiadomienia w piśmie skierowanym do PAP w październiku informował, że to pełnomocnik ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) nałożył na PPL zadanie związane z inwestycjami mającymi dostosować lotnisko w Radomiu do potrzeb użytku cywilnego. Jak podkreślał, władze spółki nie miały prawa tego kwestionować, a PPL "nie był podmiotem uprawnionym w jakikolwiek sposób do kwestionowania czy żądania uzasadniania decyzji podjętych na szczeblu ministerstw".

Szpikowski przypomniał, że z założenia lotnisko w Radomiu miało być lotniskiem komplementarnym, dedykowanym do obsługi ruchu czarterowego i niskokosztowego.

Jego zdaniem problemy lotniska w Radomiu wynikają z potencjalnej klęski koncepcji CPK jako liczącego się hubu w regionie. Na lotnisku w Radomiu nie ma ruchu nie ze względu na wadliwe analizy, ale - poza aspektem pandemii i jej wpływu na lotnictwo, którego nie sposób było przewidzieć - z uwagi na fakt, że zaniechania zarządzających od roku 2021 r. do chwili obecnej spowodowały już rozwój ruchu nisko-kosztowego i czarterowego na lotnisku Chopina w Warszawie, wbrew koncepcji CPK - stwierdził Szpikowski.

Lotnisko w Radomiu

Port lotniczy w Radomiu rozpoczął działalność w maju 2014 r. Przez krótki czas loty z tego miasta odbywały się m.in. do Rygi i Berlina. Miasto zainwestowało w jego utworzenie 100 mln zł. Po ogłoszeniu przez sąd w 2018 r. upadłości miejskiej spółki Port Lotniczy Radom lotnisko w październiku 2018 r. kupiło przedsiębiorstwo PPL za 12,7 mln zł.

W 2019 r. rozpoczęto przebudowę radomskiego lotniska, która zakończyła się w 2023 r. W kwietniu 2023 r. nastąpiło oficjalne otwarcie portu.

W listopadzie br. z usług lotniska Warszawa-Radom skorzystało ok. 3,7 tys. pasażerów. Łącznie od początku 2025 r. lotnisko odprawiło ponad 92,4 tys. podróżnych.