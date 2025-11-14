"Pracuję ciężko dla wszystkich Polek i Polaków, żebyśmy byli bezpieczni, żebyśmy żyli w normalnym kraju i żeby Polska się rozwijała. Takie było te 100 dni" - mówił na wiecu w Mińsku Mazowieckim prezydent Karol Nawrocki. "Nie oszczędzałem się - ani ja, ani moi współpracownicy" - zapewniał.
- Prezydent Karol Nawrocki podsumował w Mińsku Mazowieckim 100 dni swojej prezydentury.
- "Każdy z tych 100 dni wypełniłem ciężką pracą dla Polski. Naprawdę nie oszczędzałem się" zapewniał następca Andrzeja Dudy.
- Nawrocki wspominał też o swoich inicjatywach ustawodawczych - m.in. ws. CPK.
Powtarzałem w każdej swojej decyzji "po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy". Tak powinna wyglądać każda prezydentura i tak będzie wyglądało kolejne 100, 200, 300 i 400 dni mojej prezydentury - zapewniał w Mińsku Mazowieckim Karol Nawrocki.