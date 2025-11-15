Naczelna Izba Lekarska podtrzymała w sobotę informację o tym, że szpitale odsyłają pacjentów onkologicznych. To pokłosie słów Donalda Tuska, który w piątek zarzucił, że to kłamstwo. Izba odebrała wypowiedź premiera jako dowód na to, że szef rządu nie jest informowany o realnej sytuacji.
W piątek premier Donald Tusk zapewnił, że pacjenci onkologiczni nie są odsyłani ze szpitali. To jest kłamstwo, prostowaliśmy te informacje - powiedział szef rządu.
W sobotę do tej wypowiedzi premiera odniosła się Naczelna Izba Lekarska. "Niestety jesteśmy zmuszeni podtrzymać te słowa, na dowód załączamy oficjalne dane NFZ dotyczące daty pierwszego możliwego przyjęcia w oddziałach onkologicznych i hematoonkologicznych w Polsce. Część z nich pokrywa się z przekazanymi nam przez lekarzy informacjami dotyczącymi proszenia pacjentów, by rozpoczęli leczenie w innym ośrodku" - napisała NIL na platformie X.
Do wpisu dołączono skany informacji o terminach możliwych przyjęć na oddziały onkologii klinicznej/chemioterapii i oddziały hematologiczne poszczególnych szpitali. Terminy to styczeń 2026 roku, luty, a nawet kwiecień.