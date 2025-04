Otwock zmaga się z najpoważniejszą od lat awarią wodociągową. Władze miasta wydały apel, żeby nie korzystać z wody. Czy jest czym się martwić, jeśli napiłeś się niespełniających norm wody? Gdzie ustawiono beczkowozy? Zbieramy w tej sprawie najważniejsze informacje.

Rozdawanie wody butelkowanej w Otwocku / Rafał Guz / PAP

Wody w ogóle nie ma ponad 80 proc. Otwocka i cały Karczew. Około 50 tys. osób zostało bez wody do picia i mycia. Awarii uległa stacja uzdatniania wody.

Po napełnieniu sieci doszło do zerwania osadu, który został na tej sieci skumulowany. Nadmierna ilość osadu zanieczyściła filtry, które znajdują się na stacji uzdatniania wody, która to natomiast zaopatruje ponad 80 proc. miasta w wodę - wyjaśnił prezydent Otwocka Tomasz Margielski.

Chodzi o jedną z dwóch magistrali, która zasila stację uzdatniania wody. Nowa magistrala została wybudowana około 2010 roku. Ta dalej funkcjonuje, ale magistrala, która była przyczyną awarii, jest wyłączona. Jest na niej zastosowana procedura płukania - stwierdził Margielski.

Napiłeś się wody. Co teraz?

W wyniku awarii woda w Otwocku nie została skażona, ale nie spełnia norm jakościowych. Nie należy jej pić. Można ją wykorzystywać do celów gospodarczych, ale nie do mycia warzyw i owoców czy do kąpieli.

Kolejka po wodę butelkową w Otwocku / Rafał Guz / PAP

Woda, która w niektórych miejscach leci z kranów jest zanieczyszczona osadami. Nie ma jednak poważnych powodów do zmartwień, jeśli napiliśmy się takiej wody.

W osadzie bardzo często znajduje się żelazo, znajduje się krzem. Wiadomo, że jest to po prostu kamień, który jest osadzony w rurach - przekazała Agata Wolska z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Otwocku i dodała: To nie jest niebezpieczne dla zdrowia i życia.

Kiedy awaria zostanie usunięta?

Nie ma precyzyjnych informacji dotyczących tego, kiedy do domów w Otwocku wróci spełniająca normy woda. Płukane są filtry magistrali. Może to potrwać do kilkunastu godzin.

Zakaz korzystania z wody wodociągowej obowiązuje do odwołania.

Beczkowozy na ulicach Otwocka

W związku z awarią Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ustawiło na ulicach Otwocka beczkowozy. Pojawiły się one w 17 lokalizacjach m.in. na parkingu przy ul. Kuklińskiego/Generalskiej, ul. Ślusarskiego - OKS oraz ul. Bema (zajezdnia autobusowa Karczew).