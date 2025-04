Apel prezydenta Otwocka

Także prezydent Otwocka Jarosław Tomasz Margielski w środę rano na swoim Facebooku zaapelował, by nie korzystać z wody z wodociągu oczyszczalni ścieków Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. "Woda nie jest zdatna do spożycia i picia, nawet po przegotowaniu" - zaznaczył. Dodał, że "nastąpiła przerwa w dostawie wody", ale nawet gdy "znów będzie dostarczana, to wciąż, nie będzie zdatna do wykorzystania na cele spożywcze i sanitarne".

Burmistrz miasta i gminy Karczew Michał Rudzki poinformował, że ograniczenie dostawy wody nie dotyczy sołectw gminy Karczew, a jedynie miasta Karczewa i mieszkańców ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym.

Awaria stacji uzdatniania wody w Otwocku

Na porannej konferencji prezydent Otwocka podkreślał, że nie doszło do skażenia wody, lecz do awarii stacji uzdatniania wody. Na kolejnej konferencji zaznaczył, że to najpoważniejsza sytuacja od kilkudziesięciu lat.

Po napełnieniu sieci doszło do zerwania osadu, który został na tej sieci skumulowany. Nadmierna ilość osadu zanieczyściła filtry, które znajdują się na stacji uzdatniania wody, która to natomiast zaopatruje ponad 80 proc. miasta w wodę - wyjaśnił prezydent Margielski.

Zaznaczył, że jest to jedna z dwóch magistrali, która zasila stację uzdatniania wody. Nowa magistrala została wybudowana około roku 2010 (...). Ta magistrala w tej chwili zaopatruje. Natomiast ta magistrala, która była przyczyną awarii, jest wyłączona i jest na niej zastosowana procedura płukania - dodał Margielski.

Wody można używać jedynie do celów gospodarczych

Wodociąg jest teraz zasilany wodą surową, która nie ma norm jakościowych. Można ją wykorzystywać tylko do celów gospodarczych - nie na cele sanitarne i spożywcze. Jest to niemożliwe do momentu jej uzdatnienia.

Zakaz korzystania z wody będzie obowiązywał do odwołania.

Obecnie pracownicy OPWiK pracują nad oczyszczeniem filtrów. Potrwa to od kilku do kilkunastu godzin.

Teraz wody w ogóle nie ma ponad 80 proc. Otwocka i cały Karczew.

Co w przypadku, gdy ktoś napił się takiej wody?

Pompowanie wody przed jednym ze szpitali w Otwocku / Piotr Mazur / RMF FM

Jeżeli ktoś nawet napił się takiej wody, która ewentualnie leciała, a najczęściej była brązowa, to jest tak jak np. zanieczyszczanie żelazem. Więc to nie jest niebezpieczne dla zdrowia i życia - przekazała Agata Wolska z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Otwocku.



Nie jest to skażenie biologiczne, jest to oderwanie osadu. W osadzie bardzo często znajduje się żelazo, znajduje się krzem. Wiadomo, że jest to po prostu kamień, który jest osadzony w rurach - wyjaśniła Wolska.

Prośba do rodziców uczniów z Otwocka

Rodzice uczniów otwockich szkół dostali w środę rano za pomocą systemu Librus prośbę, żeby dzieci i młodzież zostały w środę w domach. "Na ten moment nie jesteśmy w stanie zapewnić higieniczno-sanitarnych warunków" - napisała dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 1 w Otwocku Dorota Rejek.

Podobne prośby dostali rodzice przedszkolaków - usłyszał dziennikarz RMF FM Michał Radkowski.

Placówki są jednak otwarte, ponieważ nie wszyscy rodzice są w stanie zostawić w domu dzieci.

Kiedy na ulicach Otwocka pojawią się beczkowozy?

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podało 17 lokalizacji beczkowozów.

Są udostępnione m.in. na parkingu przy ul. Kuklińskiego/Generalskiej, ul. Ślusarskiego - OKS oraz ul. Bema (zajezdnia autobusowa Karczew).

Wszystkie adresy znaleźć można na stronie https://opwik.com/lista-beczkowozow/ .

Jaka jest sytuacja w szpitalach?

Beczkowóz przed szpitalem powiatowym w Otwocku / Piotr Mazur / RMF FM

Starosta otwocki Tomasz Laskus, pytany o sytuację szpitali po awarii, zaznaczył, że "ona jest różna".

Na przykład szpital im. prof. (Adama) Grucy ma własne ujęcie wody, więc działa normalnie i nie ma tam absolutnie żadnych problemów. Jeżeli chodzi o Powiatowe Centrum Zdrowia, szpital musiał podjąć decyzję o wstrzymaniu operacji planowych i wstrzymaniu przyjęć - powiedział starosta.

Zapewnił, że służby zakładają, że ewakuacja szpitala nie będzie konieczna. Oczywiście, wszyscy pacjenci są na bieżąco obserwowani. W przypadku, w którym dochodziłoby do konieczności ratowania życia, szpital też jest na to przygotowany. Wszystkie procedury są wdrażane, wszystkie odpowiednie instytucje poinformowane - przekazał.

Prokuratorskie śledztwo ws. awarii w Otwocku

W sprawie awarii sieci wodociągowej Prokuratura Rejonowa w Otwocku podjęła czynności w kierunku przestępstwa sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób - poinformowała natomiast w komunikacie Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie.