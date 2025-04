Co najmniej trzy litry wody na osobę dziennie, konserwy i gotowe posiłki, apteczki, latarki oraz radioodbiorniki – to tylko niektóre elementy, które zgodnie z projektem rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji muszą znaleźć się w schronach i miejscach doraźnego schronienia.

Tunel schronowy w Stępinie-Cieszynie / Shutterstock

Nowe regulacje mają zapewnić większą gotowość budowli ochronnych na sytuacje kryzysowe. Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji i skierowany do konsultacji publicznych.

Co znajdzie się w obowiązkowym wyposażeniu schronów?

Zgodnie z projektem rozporządzenia każda budowla ochronna powinna być wyposażona w podstawowe środki umożliwiające przetrwanie w warunkach kryzysowych. Wśród wymogów znalazły się:

Miejsca do odpoczynku dla co najmniej połowy przewidzianej liczby osób - wyposażone w łóżka, koce, śpiwory i maty izolacyjne.

dla co najmniej połowy przewidzianej liczby osób - wyposażone w łóżka, koce, śpiwory i maty izolacyjne. Apteczki pierwszej pomocy (jedna na każde 20 osób).

(jedna na każde 20 osób). Środki komunikacyjne : radioodbiorniki, radiostacje, telefony stacjonarne i komórkowe oraz megafony.

: radioodbiorniki, radiostacje, telefony stacjonarne i komórkowe oraz megafony. Latarki z zapasowymi bateriami (jedna na każde 5 osób).

(jedna na każde 5 osób). Środki higieny i dezynfekcji, gaśnice.

i dezynfekcji, gaśnice. Zapasy wody (3 litry na osobę dziennie) oraz żywność o długim okresie przydatności do spożycia.

Dokumentacja z planem ewakuacji oraz sprzęt ułatwiający schronienie osobom niepełnosprawnym. Dodatkowo, schrony w strefach zagrożenia chemicznego, biologicznego lub promieniotwórczego muszą być zaopatrzone w maski przeciwgazowe, rękawice ochronne oraz specjalistyczną odzież ochronną.

Budowle ochronne w Polsce / Mateusz Krymski , Adam Ziemienowicz / PAP

Kto odpowiada za przygotowanie schronów?

Projekt rozporządzenia precyzuje także zasady odpowiedzialności za stan budowli ochronnych. Organy ochrony ludności mają obowiązek regularnej kontroli stanu technicznego, w tym sprawdzania dokumentacji przeglądowej, usuwania usterek oraz zapewnienia prawidłowego oznakowania schronów.

Właściciele i zarządcy budynków doraźnego schronienia mogą być zobowiązani do przystosowania obiektów zgodnie z wytycznymi. Co istotne, w budowlach ochronnych o pojemności powyżej 120 osób konieczne będzie zapewnienie odpowiedniej liczby personelu do obsługi obiektu.

Nowe regulacje wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia i mają zapewnić większe bezpieczeństwo ludności w sytuacjach kryzysowych.