Pieniądze na kompleksową modernizację budynku Międzypokoleniowego Centrum Kultury Mamuszki 14 pochodzić będą ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Ponad 28 mln zł na ten cel Sopot otrzyma w formie niskooprocentowanej pożyczki. Przebudowa i remont rozpoczną się w przyszłym roku.

Mamuszki 14 / Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak / RMF MAXX

Przebudowa budynku po dawnej Zatoce Sztuki ma na celu stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni do organizowania wydarzeń artystycznych i spotkań kulturalnych. Na dachu budynku ma powstać zielona strefa, która zagospodaruje dużą część wód opadowych, i będzie pełnić funkcję rekreacyjną - zapowiadają urzędnicy.

Od momentu przejęcia budynku przy al. Mamuszki 14 w 2023 roku robimy wszystko, by było to miejsce przyjazne dla sopocian i sopocianek w każdym wieku. Centrum tętni życiem kulturalnym, ale budynek wymaga kompleksowego remontu. Bardzo się cieszę, że teraz, dzięki środkom z KPO będziemy mogli go rozpocząć i w pełni zrealizować obietnicę daną mieszkańcom - mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu.

Pieniądze, które Sopot przeznaczy na remont Mamuszki 14, pochodzić będą z niskooprocentowanej pożyczki (1 procent) ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, wspierającej zieloną transformację miasta. Pożyczka oferowana przez BGK zostanie zaciągnięta jeszcze w tym roku, a wypłacona będzie w trzech częściach. Miasto spłaci ją do 2041 roku.

Obiekt został przejęty przez Sopot w roku 2022. Dzierżawca, spółka Art Invest, pozostawił budynek w fatalnym stanie technicznym. Teraz opiekuje się nim Bałtycka Agencja Artystyczna BART. Od ubiegłego roku zorganizowano tu kilkadziesiąt wydarzeń, m.in. zajęć dla dzieci i młodzieży, koncertów, konferencji.

Remont budynku przy Mamuszki 14 ruszy w roku 2026, a zakończenie zaplanowano na rok 2028.