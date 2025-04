Sojusznicy, którzy udowodnili swoją przyjaźń, lojalność. Byliśmy razem w Iraku, w Afganistanie. Jesteśmy tutaj na polskiej ziemi, jesteśmy w wielu operacjach, misjach, które są potrzebne dla pokoju i bezpieczeństwa. Nasze współdziałanie nie jest na rzecz wojny, jest właśnie przeciwko wojnie - powiedział szef MON.

Musimy być na tyle silni, na tyle uzbrojeni, musimy inwestować w nasze bezpieczeństwo, po to, żeby nikomu nigdy nie opłacało się nas zaatakować - dodał.

W obecności pana sekretarza, pana generała, dowódców amerykańskich na Europę - bardzo jasno chcę powiedzieć, że dla nas słowo solidarność tu, w Polsce, znaczy bardzo dużo. I wiemy, że to nie jest jednokierunkowa wartość. Solidarność jest z dwóch stron. Zawsze możecie na nas liczyć. Zawsze wojska amerykańskie, zawsze Stany Zjednoczone mogą liczyć na Polskę. (...) Jesteśmy dumni z tego współdziałania, ćwiczeń, które odbywamy czy podnoszenia swoich umiejętności - mówił szef MON.

Otwarcie nowego obozu armii USA w Drawsku Pomorskim / MON /

Kosiniak-Kamysz, nawiązując do jednostki w Drawsku, mówił, że nowe koszary mogą pomieścić 2,5 tysiąca żołnierzy. To nasza wspólna sojusznicza inwestycja - mówił Kosiniak-Kamysz.

Przyjmujemy Was z wielką otwartością. Jesteśmy wdzięczni za Waszą obecność. Około 10 tysięcy żołnierzy jest w Polsce. 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich! Z każdej i z każdego z was - bardzo się cieszymy i dziękujemy, bo wiemy, że to jest też wysiłek dla rodziny, dla państwa amerykańskiego, dla wszystkich podatników amerykańskich, którzy składają się również na nasze bezpieczeństwo - mówił Kosiniak-Kamysz.

Przez Polaków dla Amerykanów

To jest zaszczyt, że mogę być z wami, gdy podnosimy amerykańska flagę nad tym nowym obiektem szkoleniowym, który został zbudowany przez Polaków dla Amerykanów. Kompleks Głębokie jest jasnym dowodem trwałego zaangażowania i trwałego sojuszu, który mamy z polskimi siłami zbrojnymi i Polakami - podkreślił gen. Taylor

W imieniu amerykańskich żołnierzy wyraził wdzięczność "za gościnę w Drawsku Pomorskim". Polska zapewniła program wsparcia, który umożliwia, by nasze formacje koncentrowały się na misji, a jednocześnie były dobrze odżywione i miały gdzie mieszkać - zaznaczył gen. Taylor.

Kompleks Głębokie

Budowa Kompleksu Głębokie, znajdującego się na terenie Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko, została zakończona w 2024 r. Sfinansowano ją z funduszy narodowych oraz programu NATO Security Inwestment Programme (NSIP). Kompleks posiada możliwości krótkotrwałego zakwaterowania i żywienia do 2500 żołnierzy. Wstępna gotowość do funkcjonowania i zabezpieczenia obiektu zostanie osiągnięta w II kwartale br.