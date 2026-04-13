W hotelu pracowniczym przy ul. Żaglowej w Gdańsku doszło w nocy do wybuchu gazu. Nikt nie został poszkodowany.
Strażacy dostali informację po wybuchu ok. godz. 0:22. Na miejscu zastali mocno zniszczoną część hotelu pracowniczego przy ul. Żaglowej.
Z budynku jeszcze przed przyjazdem strażaków ewakuowało się ponad 40 zakwaterowanych tam pracowników z zagranicy. Nikt nie został poszkodowany.
Na miejscu pracowało 7 zastępów strażackich, w tym specjalistyczna grupa z psami ratowniczymi. Przyczyny wybuchu będą wyjaśniane.