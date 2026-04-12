W niedzielę około godziny 20 przy jednym z warsztatów przy ulicy Wrocławskiej w Oleśnicy (woj. dolnośląskie) doszło do pożaru zaparkowanej przyczepy kempingowej. Na miejscu służby odkryły ciało mężczyzny.
Na miejsce pilnie wezwano służby - policję, straż pożarną i pogotowie ratunkowe.
W trakcie działań mundurowi odkryli zwęglone ciało, prawdopodobnie mężczyzny, który znajdował się w przyczepie.
Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.
Autor: Piotr Paszkowski, RMF MAXX