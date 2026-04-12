Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze ładowni statku w Nowym Porcie w Gdańsku - dowiedział się dziennikarz RMF FM Stanisław Pawłowski. Jak informuje straż pożarna, w ładowni znajdują się odpady.

Pożar statku w Nowym Porcie w Gdańsku. Jednostka pływa pod banderą Cypru, a na jej pokładzie przebywało 25 członków załogi.

Na miejsce zdarzenia zadysponowano łącznie siedem zastępów straży pożarnej.

Pożar objął ładownię, w której znajdowały się odpady, złom oraz elementy gumowe.

Wszyscy opuścili pokład, nie ma także informacji o osobach poszkodowanych.

Służby chcą zamknąć właz na statku i podjąć próbę uruchomienia systemu gaśniczego. Państwowa Straż Pożarna zabezpiecza miejsce zdarzenia.

Wstępne ustalenia wskazują, że na statku mogły być prowadzone prace niebezpieczne pod względem pożarowym.

Trudna akcja gaśnicza

Działania gaśnicze na statkach różnią się od tych prowadzonych na lądzie przede wszystkim specyfiką obiektu. Pożary rozwijają się w zamkniętych, trudno dostępnych przestrzeniach, co utrudnia dotarcie do źródła ognia i ewakuację - wyjaśnia straż pożarna.

W wielu przypadkach kluczowe jest nie tylko podawanie wody, ale również odcięcie dopływu tlenu poprzez zamknięcie przestrzeni i wykorzystanie stałych systemów gaśniczych statku. Istotnym czynnikiem jest także ryzyko utraty stateczności jednostki przy użyciu dużych ilości wody.

Działania wymagają ścisłej współpracy strażaków z załogą statku, która zna układ jednostki i obsługuje jej systemy bezpieczeństwa



