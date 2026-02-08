W budynku wielorodzinnym na ul. Kazimierza Jagiellończyka w Słubicach (woj. lubuskie) doszło do wybuchu gazu. Kobieta z mieszkania, w którym doszło do eksplozji, została ranna.

Do wybuchu doszło w budynku wielorodzinnym / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Informację o wybuchu strażacy otrzymali o godzinie 12:21. W dwupiętrowym budynku doszło wybuchł gaz z kartusza turystycznego w jednym z mieszkań.

W lokalu przebywały dwie osoby. Kobieta doznała niewielkiego urazu głowy i łokcia. Druga osoba, która znajdowała się w środku, bez urazów, razem z pozostałymi mieszkańcami pionu została ewakuowana na zewnątrz - przekazał Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

W sumie ewakuowano 11 osób.

Strażacki namiot i powrót do domu

Na miejscu eksplozji straż pożarna rozstawiła namiot, gdzie można było się ogrzać, a pracownicy miejskiego centrum zarządzania kryzysowego zaopiekowali się mieszkańcami budynku.

Po niespełna 1,5 h wszyscy mogli wrócić do swoich mieszkań po stwierdzeniu przez nadzór budowlany, że budynek nadaje się do zamieszkania - zaznaczył Kaniak.

W mieszkaniu, w którym doszło do wybuchu, straty nie są duże. Uszkodzone zostały drzwi i dwie ścianki działowe.

Przyczyny wypadku będzie badała policja.