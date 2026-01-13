Pożar w jednej z kamienic przy ulicy Polnej w Poznaniu. Z budynku ewakuowano 20 osób. Na szczęście nikt nie został poszkodowany, a sytuacja została szybko opanowana przez służby ratownicze.

/ Shutterstock

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań przy ul. Polnej w Poznaniu, w którym zapalił się piec gazowy.

Ogień pojawił się nagle, zmuszając mieszkańców do natychmiastowej ewakuacji.

Na miejscu pojawiły się trzy zastępy państwowej straży pożarnej, które przystąpiły do akcji gaśniczej.

W wyniku pożaru konieczne było ewakuowanie 20 osób z zagrożonej kamienicy.

Na szczęście sytuacja jest już opanowana i nie ma osób poszkodowanych. Lokatorzy wracają do swoich mieszkań.

Służby apelują o ostrożność i przypominają o konieczności regularnych przeglądów instalacji gazowych, które mogą zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.

