W sobotni wieczór w Targanicach w Małopolsce doszło do poważnego pożaru w kompleksie hotelowym. Ogień pojawił się w restauracji, w której odbywało się wesele. W wyniku zdarzenia osiem osób zostało poszkodowanych, a drewniany budynek doszczętnie spłonął.

Do tego tragicznego zdarzenia doszło w sobotę około godziny 20:00.

W restauracji trwało wesele, na którym bawiło się około 100 osób. Gdy pojawił się ogień, goście zdołali ewakuować się z budynku jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych.

Pożar w całości strawił drewniany budynek o powierzchni około 800 metrów kwadratowych.







Akcja ratunkowa i poszkodowani

Na miejscu przez wiele godzin trwała dramatyczna walka z żywiołem. W akcji gaszenia uczestniczyło około 40 zastępów strażaków.

Jak informuje reporter RMF FM Maciej Sołtys, w niedzielę rano wciąż pracowali tam strażacy. Trwa dogaszanie i pilnowanie spalonego budynku.

W wyniku pożaru osiem osób zostało poszkodowanych. Większość z nich to osoby, które podtruły się dymem.

Wśród rannych znalazł się także jeden strażak, który doznał poparzeń. On oraz trzy inne osoby zostali przewiezieni do szpitala.

Przyczyny wybuchu pożaru nie są jeszcze znane. Ich ustaleniem zajmie sie policja.