W Centrum św. Jana w Gdańsku zawisła niezwykła instalacja artystyczna – gigantyczna, szczegółowa replika Księżyca autorstwa brytyjskiego artysty Luke’a Jerrama. Wykonana została na podstawie zdjęć NASA. „Księżyc jest taką niesamowitą formą, takim obiektem, który łączy ludzi na całym świecie, więc w swojej prostocie jest też elementem zaskoczenia tutaj” – mówi Anna Zalewska Andruszkiewicz, kuratorka projektu „chyba śnisz”.

/ Stanisław Pawłowski / RMF FM

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Instalacja "Museum of the Moon" to nie tylko imponujący rozmiar - każdy centymetr powierzchni odpowiada 5 kilometrom rzeczywistego Księżyca. Artysta wykorzystał tysiące zdjęć wykonanych przez satelity NASA, które następnie połączono w jedną, spektakularną całość.

To dzieło pozwala publiczności zobaczyć powierzchnię Księżyca, ale także przejść wokół niego i po raz pierwszy zobaczyć jego ciemną stronę - podkreśla Luke Jerram.

Dzieło jest podświetlone od wewnątrz, co potęguje wrażenie obcowania z czymś nie z tego świata.

"Wygląda niesamowicie z każdej perspektywy"

Odwiedzający podkreślają, że Księżyc w gotyckiej przestrzeni robi ogromne wrażenie.

Wygląda niesamowicie z każdej perspektywy. Czy staniesz z lewej, z prawej, od dołu. Niesamowite - relacjonuje jedna z uczestniczek wydarzenia.

Instalacji towarzyszy hipnotyzująca ścieżka dźwiękowa autorstwa Dana Jonesa, w której można usłyszeć zarówno dźwięki z misji Apollo, jak i szelest nocnych ciem.

Jest dźwięk, który też dodaje mnóstwo kontekstów. Są tam i dźwięki z misji Apollo, są tam dźwięki trzepoczących nocnych ciem. Jest tam też kompozycja poświęcona tematyce Księżyca, więc mnóstwo takich wątków pokazujących, jak ten Księżyc porusza nas na naprawdę wielu dziedzinach naszego życia i ciekawi, interesuje - tłumaczy kuratorka.

Gotyckie wnętrze - idealne tło

Goście podkreślają, że gotyckie wnętrza Centrum św. Jana są wręcz stworzone do prezentacji takiej instalacji. Monumentalny Księżyc zawieszony w dawnej katedrze sprawia, że cała przestrzeń nabiera nowego, niemal kosmicznego wymiaru.

Wielu zwiedzających próbuje uchwycić Księżyc na zdjęciach w oryginalny sposób. Inni polecają położenie się pod instalacją, by poczuć się jak podczas patrzenia w niebo, choć tym razem Księżyc jest na wyciągnięcie ręki.

Instalacja nie daje gotowych odpowiedzi, ale pozwala na chwilę refleksji i oderwania się od codzienności.

To będzie wydarzenie, które pozwala się zatrzymać. Pozwala patrzeć. Czuć. Śnić - podsumowują organizatorzy.

Wystawę można odwiedzać do 4 lipca.