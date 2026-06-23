Francuski rząd zwołał naradę w sprawie fali wyjątkowych upałów, które rozszerzających się na kolejne części kraju. W 54 departamentach kraju obowiązuje dziś czerwony, najwyższy alert. Taki sam stopień obowiązuje w 15 miastach we Włoszech. Na ekstremalną temperaturę szykuję się też Niemcy i Polacy.

Turyści i Paryżanie schładzający się w trakcie upałów / Apaydin Alain/ABACA/Abaca/East News / East News

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Przed rozpoczęciem narady rządu premier Francji Sebastien Lecornu w związku z upałami od 18 czerwca utonęło we Francji 40 osób. Lecornu zaznaczył, że ofiarami utonięć w większości były osoby w młodym wieku.

Ponad 40 stopni w wielu miejscach

W poniedziałek czerwony alert obowiązywał w 49 departamentach, a wtorek dodano do tej listy dodatkowych pięć. Nie jest wykluczone, że w środę liczba departamentów objętych czerwonym alertem jeszcze się zwiększy. Nigdy dotąd nie zdarzało się, by ponad połowa kraju (kontynentalna Francja liczy 96 departamentów) objęta była tym najwyższym alertem.

W kilku miastach padły w poniedziałek absolutne rekordy temperatur. Najwyższe pomiary odnotowano w miejscowości Chateaumeillant w centralnej części kraju - 43,3 stopnia Celsjusza. W Bordeaux termometry pokazały 41,9 stopnia Celsjusza, a w Saintes na zachodzie kraju - 42 stopnie.

Paryżanie szukają ochłody w kanale Saint-Martin / EPA/YOAN VALATEPA/YOAN VALAT / PAP

Wstrzymana praca elektrowni

Koncern EDF, operator francuskich elektrowni atomowych, poinformował we wtorek, że elektrownia w Golfech wstrzymała pracę.

Jeden jej reaktor był już wyłączony z powodu konserwacji. Drugi został zatrzymany w poniedziałek wieczorem, co było skutkiem podniesienia się temperatury w rzece Garonnie, której wody używane są do chłodzenia reaktorów.

Upały również we Włoszech

Z wysoką temperaturą zmagają się też Włosi. Czerwony alert włoskie ministerstwo zdrowia wprowadziło dla następujących miast: Rzymu, Mediolanu, Ankony, Bolonii, Bolzano, Brescii, Florencji, Frosinone, Perugii, Pescary, Rieti, Turynu, Wenecji, Werony i Viterbo.

W środę najwyższy stopień alarmu będzie obowiązywał w 16 z 27 monitorowanych miast, a w czwartek - w 17.

Meteorolodzy zapowiadają, że obecne temperatury, sięgające 37-39 stopni Celsjusza, wzrosną w kolejnych dniach, a fala gorąca rozszerzy się także na Sardynię. Szczyt upałów prognozowany jest na przełom czerwca i lipca. Wzrośnie nie tylko temperatura, ale także wilgotność powietrza, co jeszcze bardziej zwiększy odczucie upału.

We Florencji prognozuje się w nadchodzących dniach 41 stopni. W niektórych rejonach kraju odczuwalna temperatura może sięgać 45 stopni - zaznaczają meteorolodzy.

Turyści nie zmieniają planów

Ministerstwo zdrowia ostrzega, że czerwony stopień alertu oznacza zagrożenie dla całej populacji.

W historycznych miastach: Rzymie, Florencji, Wenecji przebywają tysiące turystów, którzy - jak podkreślają media - są szczególnie narażeni na skutki upałów, ponieważ z powodu intensywnego programu zwiedzania nie przestrzegają jednej z podstawowych zasad, jaką jest unikanie wychodzenia w godzinach od 11 do 18.

W Mediolanie z powodu przeciążenia sieci doszło do licznych przerw w dostawach prądu.

W Niemczech już piątek temperatura w kraju może przekroczyć punktowo 40 stopni Celsjusza . Oznaczałoby to rekord w historii czerwcowych pomiarów w tym kraju. Oznaczo to m.in. wyższe zagrożenie pożarowe.

Najgorze dopiero przed nami