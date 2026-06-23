W dniach 24-26 czerwca Gdańsk stanie się centrum międzynarodowych wydarzeń za sprawą Ukraine Recovery Conference 2026 (Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy). W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom i mieszkańcom miasta, wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu drogowego, komunikacji miejskiej oraz dodatkowe środki bezpieczeństwa. Sprawdź szczegóły.

W Gdańsku będą zmiany w organizacji ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej / Shutterstock

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W związku z organizacją Ukraine Recovery Conference 2026 w różnych częściach Gdańska zostaną wprowadzone czasowe zmiany w organizacji ruchu oraz parkowania.

Zmiany będą obowiązywały od 24 czerwca od godz. 00.00 do 26 czerwca do godz. 23.59.

Zamknięte ulice i ograniczenia w ruchu

W czasie trwania konferencji zamknięta dla ruchu ogólnego będzie ul. Żaglowa oraz ul. Pokoleń Lechii Gdańsk.

Ograniczony zostanie także dojazd do strefy od strony Węzła Harfa.

Dojazd w te miejsca będzie możliwy wyłącznie dla pojazdów posiadających odpowiednie identyfikatory, służb ratunkowych, obsługi wydarzenia oraz innych uprawnionych użytkowników.

W rejonie Letnicy kierowcy powinni liczyć się ze zwiększonym natężeniem ruchu oraz okresowymi utrudnieniami wynikającymi z przejazdów delegacji uczestniczących w konferencji.

W związku z wydarzeniami towarzyszącymi oraz pobytem zagranicznych delegacji czasowo ograniczone zostanie parkowanie w części historycznego centrum Gdańska.

Na wskazanych ulicach obowiązywać będą czasowe zakazy zatrzymywania i postoju. Targ Węglowy i Targ Rakowy zostaną całkowicie wyłączone z ruchu.

Zmiany w komunikacji miejskiej

W związku z zamknięciami i objazdami zmianie ulegną trasy wielu linii autobusowych.

Autobusy jadące w kierunku krańca Muzeum II Wojny Światowej od przystanku Plac Solidarności 03 do przystanku Rybaki Górne 01 pojadą ulicami: Wały Piastowskie – Łagiewniki – Wałowa – dalej po stałej trasie.

Zmiany dotyczą także innych linii, m.in. 122, 149, 158, 258 oraz tramwajów linii 7, 10 i 67.

Dodatkowo, od 24 do 26 czerwca w wybranych strefach nie będzie możliwości zwrotu hulajnóg, a parkingi i miejsca zwrotu zostaną czasowo wyłączone z użytkowania.

Zakazy i dodatkowe środki bezpieczeństwa

Między 24 a 26 czerwca na terenie całego Gdańska mogą występować krótkotrwałe ograniczenia ruchu związane z przejazdami delegacji uczestniczących w konferencji. Ograniczenia te będą miały charakter czasowy i będą wprowadzane wyłącznie na czas przejazdu kolumn przez policję oraz Służbę Ochrony Państwa.

Wprowadzone zostaną także dodatkowe środki bezpieczeństwa dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych. Na wybranych drogach województwa pomorskiego obowiązywać będą ograniczenia w przewozie towarów niebezpiecznych, w tym materiałów wybuchowych, łatwopalnych, toksycznych oraz innych substancji podlegających przepisom ADR.

Na podstawie rozporządzenia porządkowego Wojewody Pomorskiego od 24 czerwca do 26 czerwca 2026 r. na terenie miasta Gdańska obowiązywać będzie zakaz noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych.