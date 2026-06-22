Trwa dogaszanie pożaru fabryki aerozoli w Charnowie niedaleko Ustki w pomorskiem. Ogień pojawił się tam w niedzielę tuż przed godziną 13:00, zmuszając do ewakuacji 20 osób z okolicznych domów. Na miejscu wciąż pracuje 50 strażaków, którzy walczą z ostatnimi zarzewiami ognia i zabezpieczają teren przed kolejnymi zagrożeniami.

/ Państwowa Straż Pożarna /

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Pożar w fabryce aerozoli w Charnowie niedaleko Ustki wybuchł w niedzielę tuż przed godziną 13:00 . Sytuacja była na tyle poważna, że konieczna była natychmiastowa ewakuacja 20 osób z pobliskich domów.

Na miejscu od początku akcji pracowały liczne zastępy straży pożarnej.

Jak informuje w poniedziałek reporter RMF FM Stanisław Pawłowski obecnie trwa żmudna część akcji - strażacy przelewają pogorzelisko i dogaszają ostatnie zarzewia ognia.

Potrzebujemy też ciężkiego sprzętu, aby niektóre elementy budynku zostały przesunięte i rozebrane, w celu dotarcia do wszystkich miejsc, w których jeszcze mógł pojawić się ogień – mówi kpt. Piotr Basarab ze słupskiej Państwowej Straży Pożarnej.



Kompleks budynków, w którym doszło do pożaru, został częściowo uratowany przez strażaków. Jednak, jak podkreślają ratownicy, największym wyzwaniem było zagrożenie wybuchowe, związane z charakterem produkcji fabryki.

Jeżeli coś się pali, to widzimy, że się pali, ale jeżeli coś może wybuchnąć, to nie wiemy, w którym miejscu i z jaką siłą - tłumaczy Piotr Basarab.

Na miejscu wciąż pracuje około 50 strażaków. Ich działania mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Sytuacja jest opanowana, ale będziemy tu jeszcze co najmniej kilka godzin – deklarują strażacy.

Dopiero po zakończeniu akcji gaśniczej i upewnieniu się, że teren jest bezpieczny, na pogorzelisko będą mogli wejść policjanci, którzy ustalą przyczyny pożaru.



Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Służby apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności i unikanie okolic fabryki do czasu zakończenia akcji.